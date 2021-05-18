Jandarmadan Balıkesir merkezli PKK operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikJandarmadan Balıkesir merkezli 8 ilde PKK operasyonu
ABONE OL

Balıkesir merkezli 8 ilde terör örgütü PKK operasyonu: 13 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynakları, cezaevi yapılanması ile iç ve dış koordinasyonuna yönelik operasyon düzenlendi. Balıkesir merkezli 8 ildeki eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı

Jandarmadan Balıkesir merkezli 8 ilde PKK operasyonu
Jandarmadan Balıkesir merkezli PKK operasyonu
0:00 / 0:00

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Balıkesir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun özel haberine göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın, PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının ve terör örgütü ile irtibatı olduğu değerlendirilen şahısların finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Balıkesir merkezli 8 ilde yürütülen çalışmada, terör örgütünün cezaevi yapılanmaları ile irtibatı olan hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağlayan şüpheliler tespit edildi.

8 İLDE 13 GÖZALTI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün saban saatlerinde 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Adana'da 1, Ağrı'da 1, Balıkesir'de 5, Bilecik'te 1, Bitlis'te 1, Hakkari'de 1, İstanbul'da 2, Siirt'te 1 kişi olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da silah, mühimmat ve birçok örgütsel doküman ele geçirildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Cani kadından korkunç sözler: 'Kızımı eşarbımla boğdum!' - Haberler
GÜNDEMKorkunç sözler: 'Kızımı eşarbımla boğdum!'
Genç zabıt kâtibi korona kurbanı
GÜNDEMGenç zabıt kâtibi korona kurbanı
AÖL sınav tarihleri 2021! Açık Lise kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? MEB AÖL sınavları hakkında
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
SON DAKİKA: Dini nikahlı eşinin kazayla vurduğu kadından acı haber!
GÜNDEMDini nikahlı eşi vurmuştu, acı haber geldi!
Son dakika: Boru patlaması sonucu Meclis'i su bastı
GÜNDEMMeclis'i su bastı!
Pazarlar saat kaça kadar açık? Genelge yayınlandı! Semt azarlar açık mı?
GÜNDEMPazarlar saat kaça kadar açık?
VAHEŞET! Son dakika: 'Babamızı öldürdünüz' diyerek kazma, kürekle saldırdılar!- Haberler
GÜNDEM'Babamızı öldürdünüz' diyerek kazma, kürekle ...
Lille’nin ‘yılmaz’ yıldızı Burak Yılmaz
GÜNDEMLille’nin ‘yılmaz’ yıldızı Burak Yılmaz
Fahrettin Altun ve Ömer Çelik'ten Akşener'e tepki
GÜNDEMAltun ve Çelik'ten Akşener'e tepki
Kıraathaneler ne zaman açılacak? Genelgede tarih verildi: Kahveler ne zaman açılacak?
GÜNDEMKahveler ne zaman açılacak?