Jandarmadan Balıkesir merkezli PKK operasyonu 0:00 / 0:00

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Balıkesir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun özel haberine göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın, PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının ve terör örgütü ile irtibatı olduğu değerlendirilen şahısların finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Balıkesir merkezli 8 ilde yürütülen çalışmada, terör örgütünün cezaevi yapılanmaları ile irtibatı olan hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağlayan şüpheliler tespit edildi.

8 İLDE 13 GÖZALTI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün saban saatlerinde 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Adana'da 1, Ağrı'da 1, Balıkesir'de 5, Bilecik'te 1, Bitlis'te 1, Hakkari'de 1, İstanbul'da 2, Siirt'te 1 kişi olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da silah, mühimmat ve birçok örgütsel doküman ele geçirildi.