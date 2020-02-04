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Jandarmadan engelli depremzedeye sürpriz - ELAZIĞ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Jandarma ekiplerinin depremzede ailenin bahçesinde çadır kurması- Jandarma ekiplerinin ailenin asker şapkası takan 2 kız çocuğuna sürpriz yapması ve onları hazırladıkları çadıra getirmeleri- Jandarma ekiplerinin kız çocuklarıyla çadırı düzenlemeleri- Kız çocuklarının jandarma ekiplerini öpüp onlara sarılması- Evin engelli çocuğunun araçla sokağa getirilmesi ve asker tarafından çadıra taşınması- Engelli çocuğun askeri öpmesi ve sarılması- Engelli çocuk ve kız çocuklarının jandarma personeliyle sohbet etmesi- Çadırda jandarma ekipleri ile engelli çocuk ve diğer kız çocuklarının çay içmesi, futbol takımları hakkında şakalaşması

Elazığ'da jandarmadan engelli depremzedeye sürpriz- Depremde evleri ağır hasar gören, biri engelli 8 kişilik Tekocak ailesinin durumunu öğrenen jandarma ekipleri, evin bahçesine kurdukları çadıra ihtiyaç ve gıda malzemeleri yerleştirdi- Engelli Samet Tekocak'a, depremin travmasından kurtulması için üniforma giydiren ekipler, araçla şehir turu attırdıELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, engelli çocuğu da bulunan 8 kişilik depremzede ailenin yüzü jandarmanın desteğiyle güldü.Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardında ailelerin yaraların sarılması için başta köyler olmak üzere, birçok yerde yoğun çaba gösteren İl Jandarma Komutanlığı, şehir merkezindeki ailelere de yardım elini uzatıyor.Aksaray Mahallesi'nde yaşayan Tekocak ailesine ait tek katlı evin depremde çöktüğünü öğrenen jandarma, aileye sürpriz yaptı.Getirdikleri çadırı evin bahçesine kuran Mehmetçik, içerisine ihtiyaç ve gıda malzemeleri yerleştirdi.Ailenin, arasında engelli Samet'in de yer aldığı çocuklarına yönelik etkinlik düzenleyen ekipler, deprem travmasından uzaklaşmalarına katkıda bulundu. Bu kapsamda engelli Samet Tekocak'a üniforma giydiren ekipler, araçla şehir turu attırdıktan sonra kardeşleriyle geçici olarak kalacakları çadıra getirdi.Jandarma personelinin yaptığı sürpriz, başta Samet olmak üzere aile bireylerini sevindirdi.Tekocak ailesi de zor günlerinde kendileriyle yakından ilgilenen jandarma ekibine teşekkür etti.