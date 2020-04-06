Trabzon'un Araklı ilçesinde bir petrol istasyonu karşısında dere içinde hareketsiz halde bulunan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya ihbar etti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, olay yerine gelen ekipler, dere içerisinde öldüğü belirlenen kişinin cansız bedeni dereden çıkardı. Yapılan araştırma sonucunda dereden cansız bedeni çıkarılan kişinin 33 yaşındaki Ufuk T. olduğu tespit edildi.

Ufuk T.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.Bu arada Ufuk T.’nin cezaevi firarisi olduğu ve gece saatlerinde yol kontrolü yapan jandarmanın kendisine havaya ateş açarak teslim ol çağrısı yaptığı, Ufuk T.’nin ise jandarmadan kaçabilmek için gece karanlığında kendini dereye attığı ileri sürüldü.