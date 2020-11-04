Jandarmadan kasksız sürücülere ceza yerine kask hediyesi - GAZİANTEP

AA

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa yolunda motosiklet sürücülerine yönelik, "Bir şey olmaz deme, kaskını tak, ölme" sloganıyla denetim yaptı.Motosiklet sürücülerini durduran ekipler, kaskın önemini anlatarak kazalarda başa alınan darbelerin sonucunun ölümcül olabildiğini, kask kullanmanın hayat kurtaracağını söyledi.Yaklaşık 3 saat süren uygulamada, 35 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi.Ekiplere teşekkür eden sürücüler, "Devletimizin bizi korumak için yaptığı uygulamadan çok memnun olduk." ifadesini kullandılar.