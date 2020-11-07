Merkeze ba\u011fl\u0131 Kalecik k\u00f6y\u00fc da\u011fl\u0131k alanda devriye g\u00f6revi yapan Erzincan Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 ekipler silahla vuruldu\u011fu tespit edilen yaral\u0131 yavru da\u011f ke\u00e7isini araziden kucaklar\u0131nda indirdi. Devriye ara\u00e7lar\u0131n\u0131n yan\u0131na getirilen yaral\u0131 ke\u00e7iye su i\u00e7irilip ilk kontrolleri yap\u0131ld\u0131ktan sonra Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar Erzincan \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerine teslim edildi. Burada yap\u0131lacak ilk tedavi sonras\u0131 yaral\u0131 yavru da\u011f ke\u00e7isi, Kars taki Kafkas \u00dcniversitesi Yaban Hayat\u0131 Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezine g\u00f6nderilece\u011fi bildirildi.