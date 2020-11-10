Jandarmadan YHT hattından kablo çalan şüpheliye suçüstü - SAKARYA

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Alınan bilgiye göre, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, devriye sırasında YHT hattı Turgutlu Mahallesi mevkisinde elindeki çuvalları bırakarak kaçmaya çalışan şüpheliyi tespit etti.Ekipler, kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli C.E.N'yi (44) yakaladı.Çuvalları kontrol eden ekipler, YHT hattından yaklaşık 50 metre uzunluğunda bakır kablo kesildiğini tespit etti, çevrede yapılan detaylı aramada üç ayrı noktadan kesilerek çuvala konulmak üzere hazırlanmış 150 metre bakır kablo ile 1 keser ve 1 demir testere ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.