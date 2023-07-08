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        Jandarmanın araçta bulduğu kınalı keklikler yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu

        Iğdır'da jandarma ekiplerinin yaptığı kontrol esnasında doğadan yakalanmış 15 keklik bulundu. Ekipler 1 şüpheliye para cezası uygularken, keklikler ise doğaya salındı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 20:22
        Keklikler artık özgür
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        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolü esnasında bir araçta bulunan 15 kınalı kekliğe el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğüne teslim edilen kınalı keklikler, doğaya salındı.

        Tuzluca ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, bir aracı durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada 15 kınalı keklik bulundu. El konulan kınalı keklikler, teslim edilen görevliler tarafından Ağrı Dağı eteklerinde yeniden doğaya salınırken, 1 şüpheliye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 30 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.

        #Iğdır
        #haberler
        #keklik
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