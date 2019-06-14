Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, kadın arkadaşlarına jandarma kıyafetlerini giydirip devriyeye çıkaran jandarmaya dava açıldı. Olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Jandarma ekiplerinin gece devriye ve kontrol yaptığı yerde yaşayanlar ilginç bir manzarayla karşılaştı. Devriye aracının içinde bir uzman çavuş ve 2 kadın jandarma vardı.

MAHALLELİNİN “HAYIRLI OLSUN” TELEFONU ORTAYA ÇIKARDI

Mahalleli şaşırdı. Ertesi gün karakol komutanını arayarak “ataması yapılan 2 kadın astsubayımıza hayırlı olsun” dediler. İşte bu telefon ilginç bir olayın ortaya çıkmasına neden oldu. Aldığı telefonla şaşıran karakol komutanı 2 kadın astsubay iddiasını araştırdı. Çünkü karakolunda 2 kadın astsubay yoktu. Uzman çavuşun aracına 2 kadın aldığını tespit etti.

JANDARMA YELEĞİ GİYDİRDİ, DEVRİYEYE ÇIKARDI

Uzman çavuş, kadın arkadaşlarını sadece aramaya almakla yetinmedi, ardından karakola götürerek jandarma yeleği giydirdi. Daha sonra göreve çıkarak yol arama ve devriye yaptılar. Olay günü üniforması gerçek ama kendisi sahte kadın astsubayların bazı araçlarda arama yaptığı da ortaya çıktı.

KÖYLÜLER ŞAŞKIN

Köylülerin bir kısmı ise olaydan habersiz. Bir kısmı da olaydan rahatsız. Bölgenin yerlisi olan vatandaşlar jandarmanın o bölgede sürekli kontrol amacıyla gezdiğini ancak sahte jandarma görmediklerini söyledi. Kimi ise bu olaya şaşırıp aynı zamanda üzüldüğünü dile getirdi.

PERSONELİN İFADESİ TEK TEK ALINDI

Olayın ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı. Görevli personelin ifadesi tek tek alındı. Dosya Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi. Savcılık da yaptığı detaylı çalışmaların ardından uzman çavuş hakkında dava açtı.

"DUYGUSAL BOŞLUKTAN, GAFLETLE KABUL ETTİM"

Uzman çavuş ise ifadesinde kadınlara nasıl jandarma kıyafeti giydirdiğini anlattı. "Olay günü yanımda olan kadınlarla 3 gün önce devriye sırasında tanıştım. Kadınlardan biri televizyoncu olduğunu söyledi. 'İhtiyaç olur' diye telefon numarasını verdi. Olay gecesi devriyeye çıkmıştım. Gece saat 1 sıralarında fotoğraf çekerek durumumu paylaştım. Bunun üzerine durumu gören kadın arkadaşım beni aradı ve 'devriyeye çıkmak istiyorum beni alabilir misin?' dedi. Ben de duygusal boşlukta olduğumdan dolayı bir anlık gafletle kabul ettim. Sonra karakolda kıyafet giydirdikten sonra diğer arkadaşını da alıp devriyeye çıktık."

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheli uzman çavuşa dava açıldı. İddianamede kadınların isteği doğrultusunda hareket ederek resmi kıyafet giydirdiği, bunu da duygusal ve şahsi yakınlık nedeniyle yaptığı anlatıldı. Uzman çavuşun 'görevi kötüye kullanma' suçundan iki yıla kadar hapis cezası isteniyor.