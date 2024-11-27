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        Haberler Gündem 3. Sayfa Jandarmaya silahlı saldırı! 1 astsubay yaralandı | Son dakika haberleri

        Manisa'da aranan zanlının açtığı ateşte 1 jandarma yaralandı

        Manisa'nın Saruhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, aranan şüphelinin ateş açması sonucu 1 jandarma personeli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 22:38 Güncelleme: 27.11.2024 - 22:38
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        Jandarmaya silahlı saldırı! 1 astsubay yaralandı
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        Saruhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Mahallesi Şehit Şevket Kolonkaya Caddesinde ikamet eden ve çeşitli suçlardan aranan şüpheli G.Knin yakalanması için operasyon başlattı.

        İkamete gelen jandarma personeline G.Knin ateş etmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 1 jandarma personeli yaralandı.

        Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        Ekipler, şüpheli G.Kyi gözaltına aldı.

        *Haberin görselleri İHA'ya aittir.

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