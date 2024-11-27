Jandarmaya silahlı saldırı! 1 astsubay yaralandı

Manisa'da aranan zanlının açtığı ateşte 1 jandarma yaralandı
Manisa'nın Saruhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, aranan şüphelinin ateş açması sonucu 1 jandarma personeli yaralandı.
Saruhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Mahallesi Şehit Şevket Kolonkaya Caddesinde ikamet eden ve çeşitli suçlardan aranan şüpheli G.Knin yakalanması için operasyon başlattı.
İkamete gelen jandarma personeline G.Knin ateş etmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 1 jandarma personeli yaralandı.
Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Ekipler, şüpheli G.Kyi gözaltına aldı.
*Haberin görselleri İHA'ya aittir.