Japon Bakan, toplantıya üç dakika geç kalınca özür dilemek zorunda kaldı

Geçen yıl bakanlık görevine atanan Sakurada, yaptığı bir dizi gaf nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.

Japonya Olimipiyat Bakanı Yoşitaka Sakurada, parlamentodaki bir toplantıya üç dakika geç kaldığı için kamuoyu önünde özür diledi.

Muhalif milletvekilleri, Sakurada'nın toplantıya geç kalışının görevine karşı saygısızlığını gösterdiğini söyledi ve protesto olarak bütçe komisyonunun toplantısını beş saat boyunca boykot ettiler.

Muhalif milletvekilleri, yaptığı gaflarla gündeme gelen Sakurada'yı yoğun bir şekilde eleştiriyor.

Sakurada, geçen hafta Olimpiyat madalyası alması umulan bir yüzücüye lösemi teşhisi konulunca, sporcunun kendisini hayalkırıklığına uğrattığını söylemesiyle eleştirilmişti.

Sakurada "Kendisi, Tokyo 2020 olimpiyatlarında potansiyel bir altın madalya sahibi, çok büyük beklentilerimiz olan bir sporcu. Gerçekten hayalkırıklığına uğradım." demişti.

Olimpiyat Bakanı daha sonra bu sözleri için özür dilemişti.

Sakarada iki yıl önce de, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerleriyle yatmaya zorlanan kadınları "profesyonel fahişeler" diye tanımlamasıyla eleştiri almıştı.

Aynı zamanda Siber Güvenlik Bakanı olan Sakurada geçen yıl da hiç bilgisayar kullanmadığını söylemiş ve bu alandaki işleri hep astlarına bıraktığını anlatmıştı.

Muhalif partiler, birçok kez bakana istifa çağrısında bulundu.

Japonya kültüründe, toplantılara geç kalmak çok büyük bir kültürel ayıp sayılmasa da, muhalif milletvekilleri son olaya Sakurada'nın yetersizliğini vurgulamak için dikkat çekti.

Asahi Şimbun gazetesinde yayımlanan, Sakurada'nın bu göreve uygun olup olmadığının sorulduğu bir ankette, katılımcıların yüzde 65'i olumsuz yanıt verdi.

Sakurada geçen Ekim ayında bakanlık görevine atandı. Görevleri arasında 2020 Olimpiyat Oyunları'nda siber güvenliği sağlamak da bulunuyor.

Japon bakanın lösemiye yakalanan milli yüzücü için 'Madalya bekliyorduk, hayal kırıklığına uğradım' sözlerine tepki

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