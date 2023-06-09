KREM PEYNİR

Tomioka, süt ürünlerinin kalsiyum ve protein açısından zengin olduğunu söylese de her peynirin bu kadar faydalı olmayabileceğini söyledi. Japon uzman özellikle krem peynirdeki protein miktarının çok az olduğunu söyledi ve içerisinde yüksek kolesterol miktarına da dikkat çekti.