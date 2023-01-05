Japon bilim insanı Amasra'da antik kenti inceledi

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AA

Japon akademisyen, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirmek ve bölgedeki kazı alanlarında teknik incelemelerde bulunmak üzere eşi Hiroko Miyamoto ile Türkiye'ye geldi.

AA'nın haberine göre Kazuo Miyamoto, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Amasra Müze Müdürlüğü uzmanlarıyla Kum Mahallesi'ndeki antik kentte devam eden kurtarma kazı çalışmalarını inceledi.

Burada Kaymakam Perçi ve arkeologlardan bilgi alan Kazuo, bölgede fotoğraf çekip notlar aldı.

Zonguldaklı iş insanı ve danışman Murat Ensici, gazetecilere, Kazuo ve eşinin bir hafta Türkiye'deki kazı alanlarını gezeceklerini söyledi.

Ensici, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleriyle iletişime geçerek kazılarla ilgili ortak işbirliği çalışması yapılabilmek için Kazuo'nun rapor tuttuğunu aktararak, "Bu raporu Japonya'da ilgili bakanlıklara sunacak. Türkiye yetkililerince de uygun görülmesi durumunda kazı çalışmalarına bir ortak zemin hazırlanacak. İnşallah böyle bir şey olursa biz de memleketimize katkı sunabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.

Kazou'nun yaklaşık 40 yıldır Rusya, Çin ve son 10 yıldır da Moğolistan'da çalışma yürüttüğünü dile getiren Ensici, "Bunlar uzun soluklu ve Japon hükümeti tarafından desteklenen projeler. Kendilerinin de bu bölgede kazı çalışması isteği olursa ilgili makamlarla iletişime geçilecektir" dedi.

Kazou Miyamoto ve beraberindeki heyet, Amasra Müzesi ile Amasra Antik Liman'da de incelemede bulundu.