Japon Daikin
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Japon Daikin Türkiye'den yaptığı ihracatı artıracak

Japonya merkezli Daikin'in Türkiye Üst Yöneticisi Hasan Önder, şirketin Sakarya Hendek'te 6 üretim fabrikası kurarak bu bölgeyi ısıtma-soğutma sistemleri alanında üretim üssü haline getirdiğini belirterek, "2019'un mart ayında split klima üretimini ikiye katlamak amacıyla Hendek'te 15 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapacağız. Böylece, geçen yıl 100 milyon dolar olan ihracatımızı da 150 milyon dolara çıkaracağız." dedi

07.08.2018 - 12:12 | Güncelleme: AA

Önder, yaptığı açıklamada, Daikin'in Türkiye yapılanmasında bin 250 kişinin çalıştığını ve geçen yıl klima ihracatında ilk sırada yer aldıklarını söyledi.

Son birkaç yılda cirolarını 200 milyon dolardan 1,6 milyar dolara çıkardıklarını ifade eden Önder, "Japonlar, Sakarya Hendek'te 6 üretim fabrikası kurarak bu bölgeyi ısıtma-soğutma sistemleri alanında üretim üssü haline getirdi, Türkiye'de yatırımlarını her geçen gün artırıyorlar." diye konuştu.

"DÜNYANIN EN KÜÇÜK KOMBİSİ HENDEK'TE ÜRETİLDİ"

Önder, Sakarya Hendek'te ısıtma-soğutma sistemleri alanındaki fabrikalarında 50 mühendisin Ar-Ge merkezinde çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Buradaki Ar-Ge çalışmaları sayesinde geçen yıl dünyanın en küçük kombisini Türkiye'de ürettiklerine dikkati çeken Önder, "Bu kombi şu anda yok satıyor. Daikin'in yanmalı ürünlerde çok fazla bilgi birikimi yoktu. Türkiye'yi bu alanda da bir üs olarak belirlediler. Bu en küçük kombiyi Avrupa'ya da ihraç ediyoruz." ifadesini kullandı.

Önder, ihracatlarının yüzde 30'unu ısıtma ürünlerinin, yüzde 70'ini ise split klimaların oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2019'un mart ayında split klima üretimini ikiye katlamak amacıyla Hendek'te 15 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapacağız. Böylece, geçen yıl 100 milyon dolar olan ihracatımızı da 150 milyon dolara çıkaracağız. Şu an dünyada klima sektörünün büyüklüğü 85-90 milyar dolar seviyesinde ama Türkiye'de klima bir lüks olarak algılanabiliyor. Bu algı yavaş yavaş değişmeye başladı. Önemli olan burada klimanın nasıl kullanılacağını bilmek. Klimanın derecesi dışarıdaki sıcaklığın 10 derece altında olmalı. Böylece daha verimli bir kullanım sağlanabilir. Her derece yüzde 4 enerji tasarrufu demek. Doğru kullanıldığı zaman klima zannedildiği kadar elektrik tüketmiyor. Türkiye'de klima sahiplik oranı yüzde 15 seviyesinde, Japonya'da bu oran yüzde 95 civarında. Bu oran Türkiye'de klima sektörünün çok büyüyeceğini gösteriyor. Klima sektöründeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak biz klimanın her eve gireceğini düşünüyoruz. Çok kısa bir süre sonra klimada kumanda kullanımı da ortadan kalkacak, herşey sesli komuta dönecek."

"EVLERE TAMİRE KADIN TEKNİSYENLER GİDİYOR"

Daikin olarak Türkiye'de birçok yeniliğe imza attıklarını anlatan Önder, bu yeniliklerden birinin sektörde kadınlara daha fazla yer vermek olduğunu söyledi.

Şirket bünyesinde çalışan kadın teknisyen sayısının giderek arttığını dile getiren Önder, müşterilerin kombi veya klima tamiri için isteğe bağlı olarak kadın teknisyen talebinde bulunabileceklerini ifade etti. Önder, müşterilerin Daikin'in internet sitesi üzerinden de bu taleplerini iletebildiklerini bildirdi.

 

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