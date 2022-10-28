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Japon hükümeti 29,1 trilyon yenlik ek bütçeyi onayladı

Japon hükümeti, enflasyonun etkisini hafifletmek için 29,1 trilyon yenlik (199 milyar dolar) ek bütçeyi onayladı

Japon hükümeti 29,1 trilyon yenlik ek bütçeyi onayladı
AA

Hükümet, zayıf yen ve yükselen fiyatlarla mücadeleyi hedefleyen söz konusu ek bütçe ile hane halklarını sübvanse etmeyi planlıyor.

Elektrik masraflarında kilovat/saat başına 7 yen, şehir gazı tüketiminde ise metreküp başına 30 yen destek verilecek.

Paket kapsamında petrol tedarikçilerine sağlanan sübvansiyonlar gelecek yıla uzatılacak.

Japon Başbakan Kişida Fumio, onaylanan ek bütçenin "yükselen fiyatlarla mücadeleyi ve ekonomiyi canlandırmayı hedeflediğini" söyledi.

Fiyat artışlarının ana nedeninin enerji maliyetleri olduğunu kaydeden Kişida Fumio, etkili önlemlerle halkın geçim kaynaklarının yükselen fiyatlara karşı korunacağını kaydetti.

Enerji sübvanselerine toplamda 6 trilyon yen (40 milyar dolar) harcayacaklarını kaydeden Kişida Fumio,, her haneye 45 bin yenlik (600 dolar) destek vermeyi hedeflediklerine dikkati çekti.

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