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Haberler Dünya Japon 'ispace'in uzay aracının Ay yüzeyine inerken bağlantısı kesildi
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Japon 'ispace'in uzay aracının Ay yüzeyine inerken düştüğü tahmin ediliyor

Japonya merkezli ispace şirketi tarafından üretilerek Ay'a gönderilen uzay aracının, Ay yüzeyine inerken düşmüş olabileceği bildirildi.

Japon 'ispace'in uzay aracının Ay yüzeyine inerken bağlantısı kesildi
HABERTURK.COM

Başkent Tokyo merkezli ispace şirketi, "Hakuto-R" keşif programı kapsamında geliştirilen ve 26 Nisan'da Ay yüzeyine inmesi planlanan uzay aracının akıbetini sorguluyor.

Firma, açıklamasında, 26 Nisan'da Japonya yerel saatiyle 01.40 sularında Ay yüzeyine inmesi beklenen aracın, iniş girişimi esnasında düşmüş olabileceğini bildirdi.

Tahmini iniş saatinden kısa süre önce uzay aracıyla irtibatın kesildiği kaydedilen açıklamada, "irtibatta bir iyileşme beklemiyoruz ve (görevi) tamamlamanın zor olacağı belirlendi" ifadesi kullanıldı.

İrtibat kopması öncesi kayda geçirilen verilerde, uzay aracındaki yakıtın tükenmeye yakın olduğu ve iniş hızının giderek arttığının saptandığı bildirildi.

Açıklamada, "Uzay aracının, Ay yüzeyine sert bir iniş yapmış olma ihtimali yüksek" ifadeleri kullanıldı.

"TİCARİ AY MİSYONLARI"

Japon Devlet Televizyonu NHK, başarılması halinde özel bir şirket üretimi uzay aracının ilk kez Ay yüzeyine ineceğini aktarmıştı. 2,3 metre yüksekliğinde ve 2,6 metre enindeki uzay aracının, kargosunda, dönüştürülebilir küçük bir robot taşıdığı bildirilmişti.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile oyuncak firması Tomy tarafından üretilen robotun, yüzey araştırmaları yapmasının planlandığı duyurulmuştu.

Mürettebatsız uzay aracı, Aralık 2022'de ABD'nin Cape Canaveral üssünden SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti.

O dönem yapılan açıklamada uzay aracının, Nisan 2023 sonunda Ay'a ulaşmasının tahmin edildiği bildirilmişti.

Keşif programı, ismini, Japon halkınca, Ay üzerinde yaşadığına inanılan beyaz bir tavşan türünden alıyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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