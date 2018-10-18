SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Yasukuni Tapınağı
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Japon milletvekillerinden tartışmalı tapınağa ziyaret

Japonya'da yaklaşık 70 milletvekili, savaşlarda ölen 2,5 milyon kişinin anısına başkent Tokyo'da inşa edilen Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.

18.10.2018 - 10:47 | Güncelleme: AA

Kyodo ajansında yer alan haberde, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin dört günlük güz festivalinin ilk gününde tapınağa adak göndermesinin ardından, festivalin ikinci gününde çok sayıda iktidar ve muhalefet milletvekilinin tapınağı ziyaret ettiği belirtildi.

Tapınağa dün "masakaki" ağacı gönderen Abe, keşişlerin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle ülkesinin Güney Kore ve Çin ile ilişkilerine zarar vermemek adına 5 yıldır tapınağı ziyaret etmekten kaçınıyor.

GÜNEY KORE'DEN TEPKİ

Güney Kore, Japon milletvekillerinin savaşlarda yaşamını yitiren Japonları onurlandırmak için inşa edilen Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmesinden "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, başkent Seul'de yaptığı açıklamada, Japonya'nın hükümet ve parlamento üyelerinin tapınağı ziyaret etmesi ve Abe'nin tapınağa adak göndermesinden "derin endişe ve hayal kırıklığı" duyduğunu

Sözcü, Güney Kore hükümetinin, "Japon siyasetçileri, geleceğe odaklı şekilde ilerleyen ikili ilişkilere, Japonya'nın geçmişteki hatalarından ötürü içten pişmanlık göstererek katkıda bulunmaya çağırdığını" söyledi.

 

ABE'NİN TARTIŞMALI TAPINAĞA ADAK GÖNDERMESİNE ÇİN VE GÜNEY KORE'DEN TEPKİ 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, dün Pekin'de basına yaptığı açıklamada, "Japonya'yı, geçmişteki saldırganlıklarıyla içtenlikle yüzleşmeye ve bu konuda derinlemesine düşünmeye çağırıyoruz." ifadesini kullanarak Japonya'nın, Asyalı komşularının ve uluslararası toplumun güvenini kazanması gerektiğini söylemişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili de Seul'de yaptığı açıklamada, Abe tarafından tapınağa gönderilen adakla ilgili ülkesinin duyduğu "derin endişeyi" dile getirerek, bu tapınağın, "Japonya'nın militarist saldırganlık ve sömürgeci yönetim tarihini süslediğini" ifade etmişti.

YASUKUNİ TAPINAĞI 

Japoncada "Barış Ülkesi" anlamına gelen, 1869'da kurulan "Yasukuni" adlı tapınak Şinto inanışına göre, savaşlarda "ülkeleri için kendini feda etmiş" 2 milyon 446 bin kişinin "kutsanmış ruhlarına" ev sahipliği yapıyor.

Ancak tapınak keşişlerinin, 1978'de, 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın başbakanlığını yapan ve savaşın ardından suçlu bulunarak idam edilen Hideki Tojo ile 13 adamını gizlice "kutsal" kabul etmesi üzerine Japonya'nın o dönemki İmparatoru Hirohito, tapınağı ziyaret etmeyi bırakmıştı. Hirohito'nun oğlu İmparator Akihito da tapınağı ziyaret etmiyor.

Çin ve Güney Kore, Japon siyasetçilerin, 14 savaş suçlusunun kutsandığı tapınağa ziyarette bulunmalarına tepki gösteriyor. Güney Kore ve Çin, daha önce Başbakan Abe'nin tapınağa adak göndermesini, Japonya'da iktidar ve muhalefet partilerinden 100 kadar milletvekilinin tapınağı ziyaretini, "Japonya'nın hala tarihle dürüstçe yüzleşmediğinin göstergesi olduğunu" belirterek eleştirmişti.

Diğer yandan tapınak Japonya Başbakanı Abe için özel önem taşıyor. Abe'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Mühimmat Bakanı olarak görev yapan büyükbabası Nobukue Kişi, savaşın ardından gözaltına alınmış, savaş suçu işlediği gerekçesiyle mahkum edilen üst düzey devlet yetkilileri arasında yer almaktan son anda kurtulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X