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Japon milyarder, Ay seyahati için kendisine eşlik edecek 8 kişi arıyor

Japon milyarder Maezawa Yusaku, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın 2023'te Ay'a düzenleyeceği turistik uçuşta kendisine eşlik edecek 8 kişi aradığını duyurdu.

Japon milyarder, Ay seyahati için kendisine eşlik edecek 8 kişi arıyor
AA

45 yaşındaki milyarder Maezawa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX üretimi roketle 2023'te Ay'a düzenlenecek "dearMoon" turunun tüm masraflarını karşılayacağını söyledi.

Maezawa, paylaşımında, projeye yönelik düşünceleriyle kendisine eşlik edecek 8 kişinin seçilmesinde aranacak iki kritere ilişkin YouTube kanalındaki videonun izlenmesini istedi.

"İNSANLIĞA KATKI SUNABİLECEK HER KİŞİYİ DAVET EDİYORUM"

Video mesajında, tüm koltukları satın aldığı için SpaceX turunun özel bir sefer olacağını kaydeden Maezawa, "8 kişi arıyorum, SpaceX üretimi 'Starship' roketiyle gideceğiz. Gitmesi 3 gün ve geri dönmesi 3 gün sürecek. Katılımcılar hiçbir ücret ödemeyecek." dedi.

Maezawa, önceleri tüm dünyada tanınan şarkıcı, dansçı ya da yazar gibi sanatçıları seçmeyi planladığını ancak artık "kreatif bir şey yapan her bireyin sanatçı olarak adlandırılacağını" düşündüğünü söyledi.

Daha geniş kesimlere ulaşarak dünya genelinde bu geziye katılabilecek kişiler aradığını belirten Maezawa, şunları kaydetti:

"Hangi faaliyet içerisinde olursanız olun, uzaya gidiyorsanız diğer insanlara ve daha geniş topluma bir şekilde yardım etmek için sınırları zorlayabilirsiniz. Bu tarz potansiyele sahip birilerinin olmasını istiyorum. Şu anda yaptığınız işten memnun musunuz? Uzaya giderek daha iyi ve büyük bir şey yapabilir misiniz? Bu size uyuyorsa lütfen bana katılın. Arka planı ne olursa olsun, insanlığa katkı sunabilecek her kişiyi davet ediyorum. Diğer bir kriter ise sefere katılan ve aynı özlemi taşıyan diğer kişileri destekleyecek istek ve beceriye sahip olabilmek. 8 kişinin seçilmesinde bu iki kriter anahtarımız olacak."

Maezawa, video mesajında kendisine yöneltilen "Korkmuyor musunuz?" sorusuna "Biraz korkuyorum ancak merakım daha fazla ve SpaceX ekibi ile Elon'a, teknik kapasitelerine güveniyorum." yanıtını verdi.

BBC'nin haberine göre, Maezawa'nın proje kapsamında Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'a ne kadar para ödediği açıklanmadı.

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