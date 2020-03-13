Corona Virüsün birçok ülkede yayılması çeşitli alışkanlıklarında değişmesine yol açtı. Corona Virüs sebebi ile evlerinden çıkamayan ya da karantina altında olan insanlar için bir destek de Japon porno film şirketi Soft on Demand'den geldi.

Japon porno film şirketi Soft on Demand yaklaşık 200 filmi resmi sitesinden kullanıcılar için ücretsiz olarak yayınladı. Filmleri izlemek isteyenler Soft on Demand sitesine kaydolmak zorundalar.

Haberin ardından porno sitesine hücum eden insanlar erişim sorunu yaşadıklarını sosyal medyada dile getirdiler.

Şirketin web sitesi ülkemizde engellenen adresler arasında yer alıyor.