Japon Prenses Ayako, evlenmek için unvanından vazgeçti

Japonya'da Prenses Ayako, soylu ünvanı bulunmayan Kei Moriya ile geleneksel bir Şinto düğünü ile evlendi ve böylece Prenses unvanını da resmi olarak yitirmiş oldu.

28 yaşındaki Prenses Ayako, İmparator Akihito'nun torunu.

Ayako, Pazartesi günü düzenlenen tören ile 32 yaşındaki gemicilik şirketi Nippon Yusen çalışanı Kei ile evlendi.

Japonya'da kadınlar İmparatorluk tahtına çıkamıyor.

Yaklaşık üç nesildir imparatorluk hanedanından kadınların istedikleri kişiyle evlenmesine izin veriliyor.

Ancak aristokrat sınıfından birisiyle evlenmeyen hanedan üyeleri, unvanlarından vazgeçmek zorunda kalıyor.

Evlilik töreninin düzenlendiği Meiji Tapınağı

Geleneksel bir kimono giyen Ayako'nun saçı da Japon aristokrasisine özgü bir model şeklinde yapıldı.

Damat Kei Moriya ise siyah bir smokinle evlilik törenindeki yerini aldı.

Törenden sonra kısa bir basın toplantısı düzenleyen eski Prenses Ayako, "Evlendiğim için ve bugün burada, Meiji Tapınağı'nda bu kadar çok kişinin bizimle olmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ