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        Japon sanatçı boyayla taşlara hayat veriyor

        Doğada bulduğu taşların üzerine sevimli hayvanlar resmeden Japon sanatçı Akie Nakata'nın sanatı kafa karıştırıyor... Nakata'nın işlerini görenler ilk bakışta 'canlı' sanıyor

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 09:56
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        Akie Nakata, 2010 yılından bu yana doğada bulduğu taşların üzerine sevimli hayvanlar resmeden Japon bir sanatçı.

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        Nakata'nın ortaya çıkardığı işler dünyanın dört bir yanındaki pek çok insanın beğenisini topluyor.

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        Öyle ki taşları görenler ilk bakışta hayvan resimlerini canlı sanıyor.

         

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        "Bir taş bulduğumda, o taşın da beni bulduğunu hissediyorum. Bu yüzden üzerine resim yapmaya karar verdiğim taşlar rastgele değil, aralarında bir bağ kurduğum ve onlarla çalışmam için bana ilham veren önemli karşıtlarımdır" diyor.

         

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        İşte Japon sanatçı Akie Nakata'dan sıra dışı sanat!

        *Haberin görselleri Akie Nakata'nın Instagram hesabından alınmıştır.

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