Japon sanatçı boyayla taşlara hayat veriyor
Doğada bulduğu taşların üzerine sevimli hayvanlar resmeden Japon sanatçı Akie Nakata'nın sanatı kafa karıştırıyor... Nakata'nın işlerini görenler ilk bakışta 'canlı' sanıyor
Akie Nakata, 2010 yılından bu yana doğada bulduğu taşların üzerine sevimli hayvanlar resmeden Japon bir sanatçı.
Nakata'nın ortaya çıkardığı işler dünyanın dört bir yanındaki pek çok insanın beğenisini topluyor.
Öyle ki taşları görenler ilk bakışta hayvan resimlerini canlı sanıyor.
"Bir taş bulduğumda, o taşın da beni bulduğunu hissediyorum. Bu yüzden üzerine resim yapmaya karar verdiğim taşlar rastgele değil, aralarında bir bağ kurduğum ve onlarla çalışmam için bana ilham veren önemli karşıtlarımdır" diyor.
İşte Japon sanatçı Akie Nakata'dan sıra dışı sanat!
*Haberin görselleri Akie Nakata'nın Instagram hesabından alınmıştır.