Japon sanatçı boyayla taşlara hayat veriyor

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"Bir taş bulduğumda, o taşın da beni bulduğunu hissediyorum. Bu yüzden üzerine resim yapmaya karar verdiğim taşlar rastgele değil, aralarında bir bağ kurduğum ve onlarla çalışmam için bana ilham veren önemli karşıtlarımdır" diyor.