Japon jet motoru üreticisi IHI, motor parçalarının üretim testlerini büyük bölümünü usulsüz olarak yaptığını itiraf etti. Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre şirketten yapılan açıklamada, yürütülen iç soruşturma sonucu, Ocak 2017 ile Ocak 2019 arasındaki 2 yılda toplam 7 bin 138 parça için yapılan kalite kontrol testlerinin usulsüz olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şirketin fabrikalarında yürütülen soruşturmada, testlerin ya kalifiye olmayan çalışanlar tarafından yapıldığı ya da kayıtlarda adı olmayan şirket müfettişlerince yapıldığının anlaşıldığı ifade edildi.

Uçak üreticilerinin usulsüz testlerden geçen parçalarla ilgili IHI'ya henüz herhangi sorun bildirmediği de aktarıldı. Boeing ve Airbus gibi uçak üreticilerine jet motorları tedarik eden şirket daha önce de 6 bin 340 parçayla ilgili kalite denetimlerinin usulsüz yapıldığı konusunda kuşkuların olduğunu dile getirmişti.

DİĞER JAPONLARDA YAPMIŞTI

Japonya Sanayi Bakanlığı şirketi, kalite denetimlerini kanuni usullere uygun olarak yapması konusunda uyarmıştı.

Japonya'da son dönemde büyük sanayi şirketlerindeki denetim skandalları eleştirilere konu oluyor. Daha önce çelik üreticisi Kobe, otomotiv devi Nissan ve uçak donanımları üreticisi Jamco'nun ürünlerinin kalite denetimlerinde usulsüzlük yaptıkları ortaya çıkmıştı.