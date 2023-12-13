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        Haberler Gündem Japon uzmandan İstanbul'a 'yumuşak zemin' uyarısı

        Japon uzmandan İstanbul'a 'yumuşak zemin' uyarısı

        Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depreminde İstanbuldaki bazı bölgelerin yumuşak zemin sebebiyle daha fazla hasar alabileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 21:55 Güncelleme: 13.12.2023 - 21:55
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        Japon uzmandan İstanbul'a 'yumuşak zemin' uyarısı
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        Japon deprem uzmanı Moriwaki, kentteki bir otelde, özel bir firma tarafından düzenlenen "Depreme Karşı Bilinçlendirme ve Farkındalık" konulu seminerde iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Moriwaki, İstanbulda yaşanabilecek bir depreme hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

        İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE ZEMİN YUMUŞAK?

        Şiddetli depremlerde yumuşak zeminli alanların daha çok etkilendiğini dile getiren Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmecede zemin çok yumuşak. Öncelikle yumuşak zeminli alanları yapmak lazım. Sert zeminin yeri ise Boğazın iki tarafında. Deprem, sert zeminde hızlı gidiyor ve fazla dalga vurmuyor ama yumuşaksa deprem yavaş gidiyor ve dalga çok vuruyor. 1999daki Gölcük depreminde İstanbulda fazla sıkıntı yoktu ama Avcılarda binalar çöktü. Çünkü oranın zemini çok yumuşak." diye konuştu.

        Moriwaki, 6 Şubattaki Kahramanmaraş merkezli depremlerde de çoğunlukla yumuşak zeminli bölgelerde hasar oluştuğunu sözlerine ekledi.

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