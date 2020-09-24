Japon ve Güney Kore liderlerinden 9 ay sonra ilk görüşme

AA

Başbakanlık Ofisi (Kantei) açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dahil birçok konuda iş birliğinin sürdürülmesinin ele alındığı görüşmede, Moon yeni görevinde Suga'ya başarılar diledi.

Görüşmede Suga, ¨Güney Kore son derece önemli bir komşu. Kuzey Kore dahil meselelerin üstesinden gelmek için ABD ile beraberce hareket etmeliyiz.¨ ifadeleri kullandı

Suga'nın, son süreçte iki ülke ilişkilerinin ¨yıpranan ortamında bırakılmaması gerektiğine¨ ilişkin düşüncelerini aktardığı kaydedildi.

Kyodo ajansına göre, aralık ayında Çin’in Chengdu şehrinde bir araya gelen Moon ile önceki başbakan Abe Şinzo arasındaki temastan bu yana iki ülke liderleri ilk kez görüştü.