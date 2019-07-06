Japonya'nın en büyük araç kiralama şirketlerinin verilerine göre, geçen yıl her 8 müşterinden biri, ya öğle aralarında biraz uyumak ya da sessizce yemek yiyebilmek için araç kiraladı. Çoğu Japon, patronlarının yargılayan bakışlarından uzakta şekerleme yapabilmek için bu yolu seçtiğini söyledi.

Araç kiralamanın diğer sıra dışı sebepleri ise, 'sessiz bir yerde televizyon izlemek, karaoke için pratik yapmak, parti için kıyafet değiştirmek, rahatça yüz germe egzersizi yapabilmek, İngilizce pratik yapmak' olarak sıralandı.