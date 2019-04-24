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Japonların şaşırtan icatları!

Giriş: 24.04.2019 - 10:58 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İnsana duyduğu saygı ve buldukları sıra dışı icatlarla hayatı kolaylaştıran Japonlar ilginç yeniliklere imza atıyor. İşte en ilginç Japon icatları, saygılı davranışları ve Japonya'da rastlanan ilginç manzaralar!

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    Japonya'da taze yumurta satılan otomat.

  • 2Japonların şaşırtan icatları!
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    Japonya'da bir otelin asansöründe, acil durumlar için tuvalet bulunuyor. 

     

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    Japon takımının rakip takımın soyunma odasına bıraktığı teşekkür notu.

     

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    Japonya'da bir pirinç tarlası. 

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    Dünyanın en düzenli havalimanı bagaj sistemi olabilir. 

     

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    Bu marketten sebze satın almak için istediğinizi alıp gönlünüzden geçen parayı kavanoza bırakmanız yeterli.

     

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    Metro koltuklarının arkasındaki minik cep, biletleri koymak için tasarlanmış. Böylelikle siz uyurken, görevli sizi uyandırmadan biletinizi kontrol edebilir. 

     

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    Tokyo'daki bir otelin resepsiyonunda robot dinozorlar çalışıyor.

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    Bu çeşme saati gösteriyor. 

     

     

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    Japonya'da bu tabela toplu taşımada oturma kurallarını anlatıyor.

     

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    Uçak geç kalınca özür dileyen görevliler. 

     

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    Tokyo'daki bir polis memuru, yolu tarif etmek için harita çiziyor ve yol sadece 3 blok ötede... 

     

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    Japonya'da bir binanın yangından kaçış merdiveni kaydırak şeklinde. 

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    Burada yeni ehliyet alanlar arabalarına yeşil ve sarıdan oluşan bir amblem koyuyor. Bir seneden fazla sürücülük yapanlar da sarı kırmızılı sembole geçiyor. 

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    Eşyalarla merdivenden kolayca inebilmek için böyle bir tekerlek sistemi tasarlamışlar. 

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    Önceliğin kimlere ait olduğunu gösteren koltuk kılıfları... 

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    Müşterilerin rahatsız olmaması için çizilen çizgiler... 

     

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    Siz kendi şemsiyenizi açana kadar görevli, şemsiyesi açık kapıda bekliyor. 

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    Japonya'da bir eBay satıcısından PS3 oyunu alan bir internet kullanıcısı, hediye olarak Japon çayı aldığını söylüyor. 

     

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    Kedi desenli fiş. 

     

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    Eğer metrodaki makine paranızı yuttuysa görevli bölmeden çıkıp size paranızı uzatıyor. 

     

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    Japonya'nın en uzun köprüsü, Godzilla karakteriyle karşılaştırılmış. 

     

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    Engelliler için ayrılan park yerini kimin kullanıp kimin kullanmayacağına görevliler karar veriyor. 

     

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    Antibakteriyel tutacaklar. 

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    Japonya'da sevdiğiniz karakterleri kavunların üzerinde bulabilmek mümkün. 

     

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    Tren saatlerini gösteren kağıt. 

     

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    Japonya'nın Kyoto kentinde bir çocuk arabası. 

     

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    Metro koltuğuna oturduğunuzda bastonunuzu koyabileceğiniz bir yer var. 

     

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    Japonya'da yağmurda ortaya çıkan şemsiyeciler pek yok çünkü şemsiye makineleri var. 

     

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    Çubukta patates yerine salatalık satıyorlar. 

     

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    Gerçek hayattaki Mario'lar.

     

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    Tokyo'daki bu inşaaat alanı gürültü kirliliği seviyesini ölçüyor. 

     

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    Piramit şeklindeki karpuz. 

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    Yeniliklerin ülkesi Japonya'daki bu tuvalette, boş ya da dolu tuvaletleri gösteren bir sistem var. 

     

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    İçecek kutularının üzerinde görme engellilerin okuyup yazabilmesi için geliştirilen braille alfabesi var.

     

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    Japon tuvaletlerinde ses çıkarmaya yarayan bir düğme tasarlanmış. Böylece başka insanlar tuvaletinizi yaparken sizi duyamıyor.

     

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    Japonca yazılan notta, "Bisikletini yanlışlıkla devirdim ve zilini kırdım. Özür dilerim" yazıyor. 

     

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    Japonlar 2014 FIFA Dünya Kupası maçı sonrası stadı temizliyor. 

     

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    Japonya'da geliştirilen bu tuvalet sayesinde el yıkanan su boşa gitmiyor ve sifon için kullanılıyor. 

     

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    Pek çok Japon okulunda temizlik görevlisi ya yoktur ya da çok azdır. Japon öğrenciler okullarına duyduğu saygıdan ve şükrandan dolayı temizlik yapar ve gelecekte toplum için iyi bireyler olma yolunda ilk adımlarını atmış olur.

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    Japonya'da restoran tuvaletlerinin çoğunda duvara monte edilen bebek koltuğu vardır.

     

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    Japon hastane yemekleri...

     

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    Şemsiye kilitleme noktaları sayesinde şemsiyelerin kaybolma veya çalınma ihtimali ortadan kalkıyor. 

     

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    Japonya'da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımında "Alışveriş çantamı Osaka'da düşürdüm ve çantamı aramaya çıktığımda birisinin poşete dokunmadan ağacın altına bıraktığını gördüm" yazıyor. 

     

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    Balıklar Japonya'daki drenaj kanallarında bile yaşayabiliyor. 

     

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    Japonlar araba kazası sonucu sıkışan kadını kurtarmak için var güçleriyle treni itiyor. 

     

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    Saygılı olmalarıyla bilinen Japonlardan bir insan manzarası daha. 

     

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    Japonya'da satılan bir sakız kutusu. Çiğnedikten sonra sakızın bir yere yapışmasını önlemek için içerisinde minik kağıtlar var. 

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    Japonya'da bir alışveriş merkezinde kilitlenebilir ufak buzdolapları var. Böylelikle alışveriş yaptıktan sonra gezmek isterseniz satın aldığınız ürünler bozulmamış oluyor.

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    Tokyo havaalanında bedava şeker yerine origami kağıdı veriliyor. 

     

     

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    Akıllı telefon ekranlarını temizleyebilmek için kağıt havlu. 

     

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    Tokyo'da tren sırası... 

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    Japonya'da uçaktakileri böyle yolculuyorlar.

     

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    Japonya'da bir otelde yarısı karanlık diğer yarısı aydınlık olabilen lamba.

     

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    Havaalanında renk sıralamasına göre dizilmiş bavullar. 

     

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    Neredeyse arabaların tamamı tersine park edilmiş. Böylelikle aracı çıkarmak daha kolay. 

     

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    Tren istasyonunda ayak banyosu yaparak rahatlamak mümkün. 

     

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    Japonya'da trende çocukların sıkılmaması için düşünülen koltuk. 

     

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    Japonlar o kadar kibarlar ki tren varması gereken durağa 20 saniye geç ulaşınca özür diliyorlar. 

     

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    Menünün sahte kopyalarını gösteren restoran. Böylelikle siparişten önce yemeğinizin nasıl göründüğünü biliyorsunuz. 

     

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    ATM'lerin yanında yaşlıların bastonlarını bırakabilecekleri bölme. Ayrıca içecek koymak için de alan var. 

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    İnternet sabaha karşı 4'te 1 dakika kadar kesilince otel yönetiminden gelen özür mektubu. 

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    İyi selfie çekilebilmek için kurulan masa. 

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    Japonya'daki otellerde hem banyo hem de odalar için farklı terlik bulunuyor. 

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    Japonya'daki bu hastane gözleri görmeyen hastaların rahat form doldurabilmeleri için farklı numaralarda gözlük hizmeti veriyor. 

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    Taksiye bindiniz fakat şoförün çok hızlı gittiğini mi düşünüyorsunuz? O zaman bu düğmeye basarak taksinin yavaş gitmesini rica edebilirsiniz. 

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    Dışarıda yağmur yağdığını gösteren asansör bildirimi. 

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    Buzdolabına daha rahat sığabilmesi için üretilen kare karpuz.

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    Japonlar tuvaletlerini yaparken oyun oynayabiliyorlar. 

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