Japonların uzun yaşam sırrı ne?

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Dünyanın en yaşlı erkeği olarak Guinness Rekoru'nu elinde tutan Masazo Nonaka, Pazar günü hayatını kaybetti. Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasında yaşayan Nonaka 113 yaşındaydı.
Pazar günü uykusunda ölen Nonaka'nın torunu Yuko, Kyodo Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, üzüntüsünü ifade ederek "Dün, her zamanki gibiydi. Ailemize hiç rahatsızlık vermeden sessizce göçüp gitti" dedi.
Altısı erkek biri kız, yedi kardeşi olan Nonaka 1931 yılında evlenmiş ve beş çocuğu olmuştu.
Yaşadığı yerdeki bir kaplıcayı işleten Nonaka, geçen yıl Guinness Rekoru tescili sırasında yerel bir gazeteye konuşmuş, emekli olduktan sonra en sevdiği şeylerin sumo izlemek ve şekerleme yemek olduğunu söylemişti.
O bunların kendisini dinç tuttuğunu söylese de yakınları, iki savaş gören 1905 doğumlu Nonaka'nın sırrının stressiz bir yaşam ve sıkı aile bağları olduğunu söylüyor.
Dünyada 110 yaşını geçenlere "süper asırlık" deniyor.
ABD merkezli Gerontology Research Group'un (Yaşlılık Araştırmaları Grubu) tuttuğu listeye göre, dünyada bugün 110 yaşını aşkın 33 kişi var ve bunların yarıya yakını Japonya'da yaşıyor.
Dünyanın en uzun ömürlü insanları, Japonya'nın güneyindeki Okinawa adasının Kitanakagusuku köyündekiler. Bu köydekilerin ortalama yaşam süresi 89 yıl.
Bunda deniz ürünleri ağırlıklı beslenmelerinin yanı sıra ileri yaşlarda bile aktif bir hayat sürmelerinin etkisi var.
Örneğin Everest'e tırmanan en yaşlı dağcı unvanı da bir Japon'a ait.
Şu an 86 yaşında olan profesyonel kayakçı Yuichiro Miura, 2003 ve 2008 yıllarında 8,848 metrelik Everest'e iki defa çıkmıştı.
Okinawa gibi yerlere "Mavi Bölge" (Blue Zone) adı veriliyor.
Bu konuda yayınladığı aynı isimli kitabı çok satanlar arasına giren konunun uzmanı Dan Buettner'a göre, Japonya dışında dünyada sadece üç Mavi Bölge daha var: Kosta Rika, İtalya'nın Sicilya ve Yunanistan'ın İkarya adası.
Coğrafi olarak birbirinden çok farklı ülkelerdeki bu yerlerin birkaç ortak özelliği var.
Örneğin, dünyanın en uzun yaşayan erkeklerinin bulunduğu Sardinya'nın Seulo köyünde insanlar hala Bronz Çağı'ndaki gibi yaşıyor, elle tarım yapıyorlar. Buralarda yaşlılar yaşlarından hiç utanmıyor, aksine büyük saygı görüyor.
Aynı şekilde Okinawalılar da toplumdan izole yaşamak yerine hayatta düstur edindikleri "yaşam değeri"ne (Japonca'da 'ikigai' deniyor) bağlı yaşıyorlar.
Dünyanın şimdiye kadar bilinen ikinci en yaşlı insanı ise bir Japon kadındı.
Güneydeki Kagoshima'da 1900 yılında doğan Nabi Tajima, bu yıl doğduğu bilinen son kişiydi. Tajima 117 yıl 260 gün yaşamış ve geçen yıl vefat etmişti.
Önceden süper asırlıklar listesindeki tek erkek olan Masazo Nonaka'nın ölmesiyle beraber dünyanın en yaşlı kişisi şimdi Kane Tanaka adlı 116 yaşındaki bir Japon kadın oldu.
Ancak Japonlar'ın uzun ömürde başı çekmeleri uzun sürmeyebilir.
Uzmanlar, nüfusu gittikçe azalan ülkenin 2050 yılında en uzun ortalama yaşam süresi tahtını Akdeniz'den bir ülkeye kaptıracağını ve Akdeniz beslenme tarzının Japon tarzını geçeceğini tahmin ediyorlar.
Zira şu an süper asırlıklar listesindeki 33 kişinin Japonlar dışındakilerinin yaklaşık yarısını Fransa ve İtalya gibi Akdeniz ülkeleri oluşturuyor.
Uzmanlar, Japonya'nın tahtını İspanya'nın alacağını tahmin ediyor.
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