Japonya altüst: Ölenlerin sayısı 112'ye ulaştı!

Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 112'ye çıktı.

Kyodo'nun haberine göre, ülkedeki sel ve toprak kaymalarında 112 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, 79 kişiden hala haber alamadıklarını ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek ölü sayısının daha da artacağından endişe ettiklerini söyledi.

Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 73 bine yükseltildiğini, tahliye merkezlerinde kalan kişi sayısının 23 bin olduğunu bildirdi.

Yetkililer 11 bölgede 267 bin haneye su verilemediğini, otoyolların sel sularıyla kaplandığını, birçok yerde tren seferlerinin yapılamadığını açıkladı.

Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları, Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.

Ülkede yağışlardan etkilenen 19 bölgede tahliye emri veya önerisi verilen kişi sayısı 5,9 milyona çıkmıştı.

BAŞBAKAN GEZİLERİNİ İPTAL ETTİ

Ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin, dört ülkeye gerçekleştireceği ziyaretlerini iptal ettiği açıklandı. Abe, Çarşamba günü başlayacak ve dört ülkeye gerçekleştirmeyi planladığı gezilerini iptal etti. Abe’nin ziyaret edeceği ülkeler arasında Belçika, Fransa, Suudi Arabistan ve Mısır bulunuyordu.