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Japonya Başbakanı Abe'den ikinci dalga uyarısı!

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, koronavirüste ikinci dalga tehlikesine dikkat çekti. Abe, Covid-19'un sıcak yaz aylarında etkisini yitireceği beklentisinin karşılıksız olduğu konusunda uyardı

Koronavirüs
İHA

Koronavirüste ikinci dalga tehlikesine dikkat çeken Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Covid-19'un sıcak yaz aylarında etkisini yitireceği beklentisinin karşılıksız olduğu konusunda uyardı.

"YAZ AYLARINDA TEDBİR ELDEN BIRAKILMAMALI"

Son günlerde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısında yeniden artış gözlenen Japonya’da, Başbakan Shinzo Abe halkı ikinci dalga tehlikesine karşı uyardı.

Japon medyasına konuşan Abe, yaz aylarında insanların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini belirtti. Sıcakların virüsü zayıflatmadığına dikkat çeken Abe, Orta Doğu'daki aşırı sıcak ülkelerde dahi Covid-19'un yayılışını sürdürmesini örnek gösterdi.

Ülkenin sağlık hizmeti ve test kapasitelerini artırarak ikinci dalga tehlikesine hazır olmanın önemine vurgu yapan Abe, salgın önleme tedbirleri uygulanmaya devam ederken kriterleri karşılayan ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılacağını da bildirdi

"AŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Aşı çalışmalarının Japonya’nın yanı sıra İngiltere ve ABD'de sürdüğünü ifade eden Başbakan Abe, süreç biter bitmez aşıya erişimin sağlanması için geliştiriciler ile temasların sürdüğünü ifade etti.

TOPLAM 940 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün başkent Tokyo'da 5 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en yüksek sayı olan 47 vaka kayda geçmiş, Japonya’da genelinde ise toplam 75 yeni enfeksiyon doğrulanmıştı. Ülkede 712'si karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından olmak üzere 18 bin 421 kişiye Covid-19 bulaşmış, toplam 940 kişi ise hayatını kaybetmişti.

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