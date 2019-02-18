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Japonya Başbakanı Abe'den 'Trump'a Nobel lobisi' sorusuna yanıt: Doğru olmadığını söyleyemem

Şinzo Abe, Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için lobi yaptığı iddiaları için "Doğru olmadığını söyleyemem" dedi. Trump'ın geçen hafta yaptığı bir konuşmada kendisinin Abe tarafından 2019 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğini açıklaması şaşkınlığa yol açmıştı. Tokyo'dan Ilgın Yorulmaz'ın haberi.

Giriş: 18.02.2019 - 14:28 | Güncelleme:
- Getty Images

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için lobi yaptığı iddiaları ile ilgili ısrarlı sorulara "Doğru olmadığını söyleyemem" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta yaptığı bir konuşmada kendisinin Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından 2019 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğini açıklaması şaşkınlığa yol açmıştı.

Trump, adaylığı ile ilgili olarak Japon liderden 5 sayfalık, "olabilecek en güzel" bir tavsiye mektubu aldığını açıkladı.

İşin aslını araştıran Japon gazeteciler, Abe'nin durduk yerde Trump'ı aday göstermesinin altındaki esas nedenle ilgili bilgilere ulaştılar.

Asahi gazetesinin Japon Dışişleri Bakanlığı'ndan ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Amerikan yönetimi, Abe'ye geçen yıl Trump'ın Nobel Ödülü adaylığı ile ilgili gayrı resmi bir "ricada" bulundu.

Bu ricanın Haziran ayında Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Singapur'daki tarihi zirvesinin ertesine denk geldiği belirtiliyor.

Japonya, savunma alanında Amerika'ya tamamen güdümlü bir konumda. ABD Başkanı, Kuzey Kore lideriyle görüşmesinin Japonya'ya rahat bir nefes aldırdığını iddia ediyor.

Nitekim Trump, Nobel ödülü adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamanın devamında Japonya için "Kafalarından füzeler uçuyordu ve saldırı alarmları çalıyordu. Şimdi ise benim sayemde güvende hissediyorlar" dedi.

Muhalefete göre 'akıl almaz bir hata'

Şinzo Abe, Trump'ın en güçlü müttefiklerinden biri. Adaylığın ortaya çıkması üzerine "Başkan Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze sorunlarını çözmek için kararlılıkla hareket etti" diyerek kendini savundu.

Tarihte nükleer silahların hedefine maruz kalmış tek ülke olan Japonya'da muhalefet ise bu adaylık tavsiyesi ile Abe'nin "akıl almaz bir hata" yaptığına inanıyor.

Muhalif politikacılardan Junya Ogawa, Pazartesi günü Parlemento'da yaptığı konuşmada, Abe'nin, Orta Menzil Nükleer Silahlar Anlaşması ve Paris İklim Değişikliği Sözleşmesi'nden çekilen, İran'la nükleer silah pazarlıklarına son veren, Çin'le ticaret savaşı başlatan Trump gibi birini Barış Ödülü'ne aday göstermesini eleştirdi ve "Japonya'yı küçük düşürdünüz" dedi.

Resmi bilgi 50 yıl gizli kalıyor

Öte yandan İsveç'teki Nobel Vakfı, bu yıl Barış Ödülü dalında 300'ün üzerinde rekor sayıda başvuru yapıldığını açıkladı. Başvuru süresi 1 Şubat'ta sona ermişti.

Kurallara göre kriterlere uyan herkes ödüle aday gösterilebiliyor. Kazanan, Ekim ayında açıklanacak ve 10 Aralık'ta adına ödül verilen Alfred Nobel'in ölüm gününde yapılan bir törenle ödülünü alacak.

Ödül alamayan adayları kimin önerdiği ile ilgili resmi bilgi ise 50 yıl gizli kalmak zorunda.

Donald Trump, bu ödülü alan 5. ABD Başkanı olabilir. Trump bu ödülü alan selefi Barack Obama için "Ödülü ne için aldığını bile bilmiyordu" demişti.

Trump, ödül için "Asla alamayacağım ama önemli değil" dese de çevresindekiler gerçek hislerinin öyle olmadığını düşünüyor.

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