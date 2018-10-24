Japon gazeteci Jumpei Yasuda, Haziran 2015’te Türkiye sınırından geçtikten sonra, Suriye’de kaybolmuştu. Kendisinden bir daha haber alınamayan Yasuda’nın Suriye’den kaçtığı ve Türkiye’ye geçtiği iddiası ortaya atılmıştı. Japonya Hükumet Genel Sekreteri Yoshihide Suga, düzenlediği basın toplantısında Yasuda’nın Türkiye’ye kaçtığına dair istihbarat aldıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın serbest bırakıldığı haberini almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gazetecinin serbest kalması için yürütülen süreçte rol oynayan ülkelere şükran borçlu olduklarının altını çizen Başbakan Abe, başta Türkiye ve Katar olmak üzere dayanışma gösteren ülkelere teşekkürlerini iletti. Abe, gazetecinin kimlik tespitiyle ilgili olarak da, "Serbest bırakılan kişinin Bay Yasuda olup olmadığını en kısa zamanda kesin olarak doğrulamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Jumpei Yasuda’nın annesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eğer haber doğruysa, sadece çok mutluyum. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Kaygıya sebebiyet verdiğim için üzgünüm" şeklinde konuştu.

Yasuda, Haziran 2015’te Türkiye sınırından geçtikten sonra, Suriye’de kaybolmuştu. 2016 yılının Mart ayında da gazetecinin yer aldığı bir video yayınlanmıştı.

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