Japonya Başbakanı Kişida, seçim etkinliği sırasında patlama sesi sonrası tahliye edildi

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, halka açık bir etkinlikte konuşma yapmak üzereyken üzerine sis bombası olduğu düşünülen bir cismin atılmasının ardından tahliye edildi.

Herhangi bir yara almayan Kişida, yerel meclis ara seçim kampanyası öncesi iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) adayına destek vermek için ülkenin güneyindeki Wakayama'daydı.

Olay, eski Başbakan Şinzo Abe'nin suikaste uğramasından bir yıldan az bir süre sonra meydana geldi.

Ulusal yayın kuruluşu NHK’nin paylaştığı görüntüler, bir kişi güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alınırken, insanların kaçıştığını gösteriyor.

NHK, Kişida'nın olay yerinde "yüksek sesli bir patlama" gerçekleştiğini söylediğin, "Polis ayrıntıları araştırıyor, ancak birçok insanı endişelendirdiğim ve başlarını belaya soktuğum için özür dilerim" dediğini aktardı.

Bir tanık, bir kişinin bir şey fırlattığını ve ardından duman çıktığını gördüklerini, bir başkası ise büyük bir patlama sesi duyduklarını söyledi. Yaralanma bildirilmedi.

Polis bir kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı, ancak daha fazla detay vermedi.

Olay yerinden görüntüler ve fotoğraflar yerde gümüş rengi boru benzeri bir nesne gösterdi, ancak patlamaya ve dumana bunun neden olup olmadığı henüz belli değil.

Reuters Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Reuters Japonya'da şiddet olayları nadir görülüyor

Olay yerindeki bir kadın NHK'ya “Dondum kaldım. Kalbim hala hızlı atıyor" dedi.

Havada uçan bir cisim gördüklerini söyleyen bir kişi, bunun kendilerini "kötü hissettirdiğini” söyledi, “Bu yüzden hızla kaçtık" dedi.

"Sonra çok yüksek bir ses duyduk. Kızımı ağladı" diye ekledi.

Başka bir tanık NHK'ya, patlama duyulmadan önce birisinin bir patlayıcı atıldığını söylediği için kalabalığın panik içinde kaçıştığını anlattı.

Kişida’nın liderliğini yürüttüğü iktidardaki LDP üyesi Hiroşi Moriyama, "Demokrasinin temelini oluşturan bir seçim kampanyasının ortasında böyle bir şeyin olması üzücü. Bu affedilemez bir vahşet" dedi.

Japonya'da şiddet olayları son derece nadir görülüyor ancak geçen yıl eski Başbakan Şinzo Abe'nin seçim kampanyası sırasında vurularak öldürülmesi ülkede hem travma hem de siyasetçiler arasında güvenlik konusunda gerginlik yarattı.

Kişida, Cumartesi günü kampanya turuna geri döndü.