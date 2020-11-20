Japonya Başbakanı Suga'dan APEC'te

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2020 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne video konferans yoluyla katılan Başbakan Suga, bölgesel refahın genişletilmesi için birlik ülkeleriyle yakından çalışmak istediğini kaydetti.

Suga, "Japonya, APEC ile beraberce, tüm krizlere karşı direnç gösterebilecek şekilde, sürdürülebilir ekonomi ve toplumun hayata geçirilmesini hedefliyor." dedi.

Çin’in bölgesel iddialarına karşı Japonya’nın Hint-Pasifik vizyonunu önemini anımsatan Suga, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonu bölgenin refahının köşe taşı olacaktır." dedi.

Vizyonun liderliğini ülkesinin üstlenebileceğini kaydeden Suga, Japonya’nın sera gazı salınımını "net sıfıra" indirmeyi ve karbondan arınmış bir toplum hedeflediğini de söyledi.

Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayland ve ABD tarafından 1989'da kurulan APEC Forumu, bölgedeki ticaret ile yatırımları serbestleştirme ve ekonomilerin entegrasyonunu sağlamak üzere ticari bağlantıların kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Çin, Hong Kong ve Tayvan'ı 1991'de, Meksika ve Papua Yeni Gine'yi 1993'te, Şili'yi 1994'te ve Peru, Rusya ile Vietnam'ı 1998'de üyeliğe kabul eden APEC'in bünyesinde 21 ekonomi bulunuyor.