Japonya Başbakanı Suga'dan ASEAN'a sağlık, altyapı ve güvenlik desteği mesajı

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Başbakan Suga, Vietnam'ın dönem başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen 37. ASEAN Zirvesi'nde, "ASEAN Salgın Hastalıklar Merkezi" projesine desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Suga, "Merkez, bölgede insanların salgın hastalık tehditlerinden korunmasında hayati bir rol oynayacak." dedi.

Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik tehditlerine karşı "ASEAN bakışının" önemine dikkati çeken Suga, şunları kaydetti:

"Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde statükonun tek taraflı değiştirilmesinden oldukça endişe duyuyorum.

Hint-Pasifik üzerine 'ASEAN bakışı' inisiyatifi, bölgenin barış, özgürlük ve refahını savunuyor ve Japonya'nın 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonuyla oldukça benzerlikleri bulunuyor. İş birliğimizin sağlam temelleri bunlardır."

Kyodo ajansının hükümet içerisinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suga ile bazı ASEAN liderleri, Güney Çin Denizi'nde sorunların barışçıl çözümü ve bölgesel seyrüsefer serbestisinin sağlanması için çağrıda bulundu.

Suga, bölgenin altyapı yatırımlarının artırılması kapsamında 19 milyar dolar değerinde deniz ve hava limanları gibi projelerin gerçekleştirilmesini taahhüt etti.

Öte yandan Suga, ülkesinin 2050’ye dek "net sıfır karbon salınımı hedefini" anımsatarak, "İnovasyon yoluyla ekonomi ve tabiatın verimli döngüsünü hızlandırmayı ve ‘karbonsuz topluma’ ulaşabilmek için iş birliğini hedefliyoruz." şeklinde konuştu

Vietnam'ın ev sahipliğindeki 37. ASEAN Zirvesi kapsamında çevrim içi yapılacak toplantılar 15 Kasım'a kadar sürecek.

Bölgesel kalkınma amacıyla oluşturulan ASEAN’da Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya yer alıyor.