Japonya Başbakanı Suga, Kovid-19 temas takip uygulamasındaki arıza sebebiyle özür diledi

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Meclis oturumundaki konuşmasında COCOA uygulamasındaki teknik açığa ilişkin sorumluluğu üstlenen Başbakan Suga, "Gerçekten üzgünüm. Meseleye tam anlamıyla bakmak benim sorumluluğum ki bir daha yaşanmasın." diye konuştu.

Suga, teknik arızanın tespit edilememiş olmasına dair Sağlık Bakanı Tamura Norihisa’nın cezalandırılmasına ilişkin muhalefet temsilcilerinin taleplerini ise cevapsız bıraktı.

Sağlık Bakanlığının, teknik kadroları artırarak şubat ortasına doğru arızayı gidereceği kaydedildi.

- 25 milyon kullanıcı uyarı alamadı

​​​​​​​Android kullanıcılarının 28 Eylül'de uygulamada yaptığı güncellemede teknik arıza oluştuğu ve bunun Kasım 2020 sonlarına doğru anlaşılabildiği ortaya çıkmıştı.

Kyodo ajansının haberine göre, Eylül 2020’den beri COCOA uygulamasını indiren yaklaşık 25 milyon kullanıcının üçte biri Kovid-19 testi pozitif çıkanların yanına yaklaşıldığı halde gerekli uyarıyı alamadı.

Haziran'da tanıtılan COCOA uygulamasına Kovid-19 testi pozitif çıkmış bireyler, test ve semptomlara ilişkin güncel bilgileriyle kaydoluyor.

Kablosuz bluetooth teknolojisiyle 15 dakika boyunca bir metre mesafedeki diğer COCOA yüklü cihazların kullanıcılarının salgın kayıtlarını görebilen uygulama, hasta kişilere yaklaşılması halinde uyarı veriyor.