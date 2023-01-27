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Haberler Borsa Japonya borsasında Nikkei 25 endeksi günü 27.382 puanla tamamladı
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Japonya borsasında Nikkei 25 endeksi günü yükselişle

Analistler dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomi için "yumuşak iniş" beklentilerini güçlendirmesiyle risk iştahındaki artışın Asya piyasalarına yansıdığını söyledi. Japonya borsasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 artışla günü 27.382 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 129,9'da sabitlendi

Japonya borsasında Nikkei 25 endeksi günü 27.382 puanla tamamladı
AA

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Çin piyasaları kapalı kalmaya devam ediyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomide "yumuşak iniş" olabileceği beklentisini yükseltmesiyle artan risk iştahının Asya piyasalarına da yansıdığını söyledi.

Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 4,3 artarak son 41 yılın en hızlı yükselişini kaydederken, analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) söz konusu veriye karşın güvercin duruşunu korumasının beklendiğini bildirdi.

Bu gelişmelerle Japonya borsasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak günü 27.382 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 azalışla 129,9'da dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artışla 2.484 seviyesinden kapanırken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,7 düşüşle 59.210, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselişle 22.650 puanda seyrediyor.

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