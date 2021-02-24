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Japonya'da 4 eyalet, Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in ay sonunda kaldırılmasını istedi

Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke geneli 10 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) Osaka, Hyogo, Kyoto ve Aiçi'den erken kaldırılması talep edildi.

Japonya'da 4 eyalet, Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in ay sonunda kaldırılmasını istedi
AA

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi OHAL kapsamındaki Osaka, Hyogo, Kyoto ve Aiçi valileriyle çevrim içi görüştü.

Valiler, günlük Kovid-19 vakalarının eyalet genelinde düşüş trendi gösterdiğini ve OHAL uygulamasının bu ay sonuna kadar yürürlükten kaldırılmasını istedi.

Görüşmede konuşan Nişimura, "Vaka sayılarının analiz edilmesi ve yayılma durumlarının mütalaa edilmesi sonrası, uzman heyetin tavsiye kararıyla, bu bölgelere yönelik doğru zamanda doğru kararı vermek istiyoruz." dedi.

Öte yandan Tokyo ve çevresindeki 3 eyaletin valisi ise bölgelerindeki Kovid-19 vaka seyrinin yeterli seviyede düşüş trendi göstermediğinde mutabık kaldı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre hükümet,in OHAL'in erken kaldırılması kararını hafta içinde alması bekleniyor.

- Olağan tarih 7 Mart

OHAL, 7 Ocak’ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette ilan edilmiş ve 7 Şubat’a kadar uygulanması planlanmıştı.

Uygulama ay başında Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ve ülkenin farklı bölgelerindeki Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil 10 eyalette 7 Mart’a kadar sürecek şekilde uzatılmıştı.

Kovid-19 vaka sayısının 428 bin 169’a, ölü sayısının 7 bin 616’ya yükseldiği Japonya'da 491 kişi, yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo’da 110 bin 187’ye, Osaka’da 46 bin 779’a, Kanagawa’da 44 bin 277’ye, Saitama’da 28 bin 858’e, Çiba’da 25 bin 751’e, Aiçi’de 25 bin 678’e, Hokkaido’da 18 bin 901’e, Fukuoka’da 17 bin 890’a, Hyogo’da 17 bin 844’e, Kyoto’da 9 bin 32’ye çıktı.

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