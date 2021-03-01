Japonya'da Başbakan Suga'nın oğlunun karıştığı soruşturmada ismi geçen kabine sekreteri istifa etti

AA

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, haftalık yayımlanan ulusal bir dergide, Başbakan Suga'nın uydu yayın firması Tohokushinsha Film'in, Temmuz 2016 ile Aralık 2020 arasında bakanlık çalışanlarına hediye verdiği iddia edildi.

Açılan iç soruşturmada, o dönem bakanlık bünyesinde çalışan Kabine Halkla İlişkiler Sekreteri Yamada, söz konusu bürokratlarla beraber lüks restoranlarda ağırlandığı ve hediyeler kabul ettiğinin ortaya çıkması sonrası istifa etti.

"Halkın kamu hizmetine inancına zarar verdiği için pişman olduğunu" kaydeden Yamada'nın istifası kabine ofisince kabul edildi.

Çeşitli hediyeleri kabul eden 11 bakanlık bürokratı, farklı zamanlarda ulusal kamu hizmeti etik yasasını ihlal etmesiyle, farklı düzeylerde cezaya çarptırılmıştı.