Japonya'da Covid-19 salgınında 7. dalga endişesi

İHA

Son günlerde Covid-19 vakalarında gözlenen artış nedeniyle salgında 7. dalga endişesi yaşanan Japonya’da Şubat ayından bu yana bir ilk gerçekleşti. Bir önceki haftaya göre ikiye katlanan günlük vakaların sayısı aylar sonra ilk kez 100 bini geçti. Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre son 24 saatte 103 bin 311 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 10 milyon 119 bin 9'a çıktı. Son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 31 bin 578'e ulaştı.

HÜKÜMET ALARMDA

Bugün Covid-19 salgını konusunda hükümete danışmanlık yapan uzmanlar kurulu ile bir araya gelen Japonya Başbakanı Fumio Kishida, hükümetin yüksek alarm seviyesinde kalmayı sürdürürken sağlık sistemini güçlendirmeye devam edeceğini ve sosyoekonomik faaliyetlerin normale dönmesine yönelik çabaları destekleyeceğini söyledi.

Şu anda halkın sosyal hayatını kısıtlamayı düşünmediklerinin altını çizen Kishida, 60 yaş ve üzeri kişiler ile kronik sağlık sorunu bulunan 18 yaş üzeri hastalara uygulanan 4. doz aşının, önümüzdeki hafta itibariyle yaşlı bakım merkezlerinde çalışan kişiler ve sağlık personeli için de erişilebilir hale geleceğini ifade etti.

Ayrıca merkezi hükümetin eyalet yönetimlerinden insanların yaz tatili sezonunda seyahat etmeden önce tren istasyonları ve havaalanlarında ücretsiz test yaptırmalarını sağlayacak 100'ü aşkın test merkezi kurmalarını isteyeceği öğrenildi.

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