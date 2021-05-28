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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Japonya'da doktorlardan Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi çağrısı - Haberler
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Japonya'da doktorlardan Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi çağrısı

Japonya Doktorlar Birliği Başkanı Ueyama Naoto, ülkede yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 4. dalgası sebebiyle Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesini istedi.

SON DAKİKA: Japonya'da doktorlardan Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi çağrısı - Haberler
Japonya'da Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi çağrısı
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AA

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Ueyama Naoto sporcu, yetkili ve personel dahil yaklaşık 100 bin kişinin Tokyo'ya akın edeceğini belirterek halihazırda artış trendini koruyan vaka hızının daha da hızlanacağını savundu.

Japonya'da salgının 4. dalgasının yaşandığını kaydeden Ueyama, turnuvanın planlandığı üzere düzenlenmesine ilişkin "Kovid-19'un farklı bölgelerde var olan tüm varyantları burada, Tokyo'da yoğunlaşacak ve toplanacak" dedi.

Ülkede aşılanma oranlarının Batı'daki gelişmiş ülkelere nispetle istenilen seviyeye ulaşmadığına dikkati çeken Ueyama, turnuvayı bu şartlar altında düzenlemenin "olimpiyat sporcularına karşı sorumsuzluk" olacağını belirtti.

Ueyama, "Potansiyel olarak virüsün tamamıyla yeni bir varyantının ortaya çıkabileceği" ihtimalinin de göz ardı edilememesi gerektiğini kaydederek iki aydan az süre kalan Tokyo Oyunlarının iptal edilmesi çağrısı yaptı.

OHAL DE OLSA IOC DESTEKLİYOR

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (OIC) Başkan Yardımcısı John Coates, geçen hafta düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Kovid-19'a karşı Tokyo'da olağanüstü hal (OHAL) uygulansa dahi IOC'nin turnuvanın düzenlenmesine yönelik Japonya'yı desteklediğini açıklamıştı.

Kyodo ajansının önceki hafta sonu telefon yoluyla 715 sabit ve 1250'den fazla mobil numara üzerinden düzenlediği anket, başlamasına o dönem itibarıyla 10 hafta kalan olimpiyatların salgın şartlarında düzenlenmesine yönelik şüpheleri artırmıştı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 59,7'si artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi gerektiğine inandığını belirtmişti.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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