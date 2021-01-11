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Japonya'da halkın yüzde 80'i olimpiyatların ertelenmesini istiyor!

Japonya’da düzenlenen ankete göre halkın yaklaşık yüzde 80’i, temmuzda yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilmesi ya da yeniden programlanması gerektiğini düşünüyor.

Japonya'da halkın yüzde 80'i olimpiyatların ertelenmesini istiyor! - Haberler
AA

Kyodo ajansı hafta sonu, gelişigüzel seçilmiş 700’den fazla seçmen yaşını doldurmuş kişi ve 1200’den fazla mobil numara sahibine telefon üzerinden anket düzenledi.

Binden fazla katılımcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyo-ekonomik sonuçları, hükümete kamuoyu desteği ve Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin soruları yanıtladı.

Temmuz sonunda Tokyo'da düzenlenmesi planlanan turnuvaya ilişkin soruya katılımcıların yüzde 35,3’ü "iptal edilmeli", yüzde 44,8’i ise "yeniden ertelenmeli" yanıtı verdi.

Ankete göre, hükümetin Kovid-19 tedbirlerinden memnun olmayanların oranı yüzde 68,3 olurken, salgınla mücadelenin yeterli seviyede yapıldığı görüşünü belirtenler yüzde 24,9'da kaldı.

Yüzde 79,2'lik kesim Tokyo ve çevresinde ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) ilanında geç kalındığını, yüzde 78'lik kesim ise OHAL kapsamının genişletilmesi gerektiğini savundu.

Yaklaşık bir ay sürecek OHAL periyodunu yeterli görenlerin oranı yüzde 39,8’ken, sürenin kısa olduğunun düşünenlerin oranıysa yüzde 46,6 olarak çıktı.

SUGA'NIN KAMUOYU DESTEĞİ ERİYOR

Eylül 2020'de göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide’ye kamuoyu desteği, aralıkta düzenlenen ankete göre yüzde 9 düşüşle, yüzde 41,3 olarak gerçekleşti.

Suga'nın “beğenilmeme oranı” ise yüzde 42,8’de kaldı. “Beğenilmeme” sebepleri arasında ilk sırada yüzde 41,2 ile “salgınla mücadelede liderlik eksikliği” gösterildi.

Seçildiği eylülde yüzde 66 iken, ekimde yüzde 60'a düşen Suga'nın kamuoyu desteği, kasımda yüzde 63'e çıksa da aralık başında yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmişti.

Japonya'da olağan seçimlerin, Temsilciler Meclisi milletvekillerinin 4 yıllık görev sürelerinin sona ereceği ekimde düzenlenmesi planlanıyor.

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