Japonya'da ilginç doğum günü geleneği: Kanreki! Sadece belli yaş grubuna yapılıyor!
Her doğum günü kişiye özel kutlanır ve kültürden kültüre kutlama gelenekleri değişebilir. İlginç geleneklere sahip olan Japonya'da sadece belli yaş grubuna giren kişilere yapılan "Kanreki"nin anlamı oldukça büyük. İşte Japonların ilginç doğum günü geleneği Kanreki.
İlginç bir doğum günü kutlama geleneğine sahip olan Japonlar arasında "Kanreki" adı verilen ve "Istakoz kabuğu" anlamına gelen bir kültür vardır. "Kanreki" adı verilen doğum günü kutlamaları özellikle belirli bir yaşa ulaşıldığında gerçekleştirilir.
SADECE 60,70,77 VE 88 YAŞINDAKİ İNSANLARA YAPILIR
"Kanreki" yalnızca 60,70,77 ve 88 yaşlarında kutlanır. Bu yaşa ulaşan kişilerin hayatlarında farklı bir aşamaya girdiğine inanılır ve özel bir kutlama gerçekleştirilir.
YENİDEN DOĞUŞU SİMGELER
Kanreki kutlamaları aile ve arkadaş gruplarıyla özel ortamda gerçekleştirilir. Kişinin yaşamı boyunca elde ettiği deneyimler ve bilgelikler paylaşılır. Özellikle 60 yaşına giren bir kişiye "Koki no Iro (60 yaşın rengi)" denir. Kanreki yaşlanmaktan çok yeniden doğuş anlamına gelir. Bu nedenle ıstakoz kabuğuna benzetilir. Kan(dönüş) ve reki(takvim) kelimelerini oluşturur.
DENEYİMLER VE BİLGELİK PAYLAŞILIR
Kutlamalarda ıstakoz kabuğunun sembolize edilmesinin nedeni ise içe dönüşüm ve büyüme olarak nitelendilir; ıstakoz kabuğu, içinde yaşayan canlının büyüdüğünü ve olgunlaştığını gösterir. İnsan yaşamında da 60 yaş ve üzeri, daha fazla deneyim ve bilgelliğin kazanıldığı dönem olaral kabul edilir.
Istakoz kabuğu benzetmesinin bir diğer anlamı ise yeniden doğuştur. Istakoz kabuğunun atılması ve yeni bir kabuğa geçiş yapması canlının yeniden doğduğunu gösterir.