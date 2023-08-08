Haberler Dünya Japonya'da ilginç doğum günü kutlaması: Kanreki! Sadece belli yaş grubuna yapılıyor!

Japonya'da ilginç doğum günü geleneği: Kanreki! Sadece belli yaş grubuna yapılıyor! Her doğum günü kişiye özel kutlanır ve kültürden kültüre kutlama gelenekleri değişebilir. İlginç geleneklere sahip olan Japonya'da sadece belli yaş grubuna giren kişilere yapılan "Kanreki"nin anlamı oldukça büyük. İşte Japonların ilginç doğum günü geleneği Kanreki. Habertürk Giriş: 08.08.2023 - 17:20 Güncelleme: 08.08.2023 - 17:20 facebook

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İlginç bir doğum günü kutlama geleneğine sahip olan Japonlar arasında "Kanreki" adı verilen ve "Istakoz kabuğu" anlamına gelen bir kültür vardır. "Kanreki" adı verilen doğum günü kutlamaları özellikle belirli bir yaşa ulaşıldığında gerçekleştirilir.

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SADECE 60,70,77 VE 88 YAŞINDAKİ İNSANLARA YAPILIR "Kanreki" yalnızca 60,70,77 ve 88 yaşlarında kutlanır. Bu yaşa ulaşan kişilerin hayatlarında farklı bir aşamaya girdiğine inanılır ve özel bir kutlama gerçekleştirilir.