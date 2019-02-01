Japonya'da internette 'uranyum' satışına soruşturma

Japon polisi, internette "%99.9 Uranyum" olarak satışa çıkarılan radyoaktif bir maddeyle ilgili olarak soruşturma başlattı.

Yahoo'nun Japonya'daki açık artırma sitesinde satışa sunulan maddeyi satan kişi ile bunun için teklif veren potansiyel müşterilerin sorgulandığı bildiriliyor.

Kyodo haber ajansına göre, ilk testler, cam bir laboratuvar tüpünde satışa sunulan maddenin radyoaktif olduğunu ortaya koydu.

Ajans, maddenin "seyreltilmiş uranyum ve uranyum tozu olduğunun düşünüldüğünü" aktarıyor.

Ancak bu maddenin gerçekten uranyum olup olmadığı ve ne derece zenginleştirildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Satıcı: Ben de internetten aldım

Ajansa göre, satıcı bu maddeyi yine internet üzerinden başka bir ülkeden aldığını söylüyor.

Japon Atom Enerjisi Kurumu'ndan bir yetkili, Fransız AFP haber ajansına, müzayede sitesindeki satıştan, geçen yıl gelen bir ihbarla haberdar olduklarını, Yahoo'yla temasa geçerek açık artırmayı iptal ettirdiklerini söyledi.

Aynı yetkili, konunun daha sonra polise havale edildiğini de açıkladı.

Japonya'da nükleer yakıt malzemelerinin satışı yasak ve yasada bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

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