Japonya'da market satışları rekor kırdı

Japonya Franchise Federasyonu (JFA-FC) açıklamasına göre, yıl boyu market satış gelirleri 2023'te yüzde 4,1 arttı ve 11,2 trilyon yene (76 milyar dolar) çıktı. Bu, şimdiye kadarki en yüksek satış olarak kayda geçti.

Bu artışta, ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısındaki yükseliş ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi etkili oldu.

Müşteri başına ortalama harcama ise yüzde 1,1 artışla 723,5 yene yükseldi.

En fazla satılan ürünler "onigiri" pirinç topları, şekerlemeler ve alkollü meşrubatlar oldu.

JFA-FC yetkilisi, açıklamasında, "(Enflasyon) Satışların artmasına katkıda bulunurken, tüketicilerde daha temkinli harcama davranışlarına yol açtı" dedi.