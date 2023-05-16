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Japonya'da maske kullanımı kalktı: "Gülümseme eğitimi" başladı

Pandemi sebebiyle neredeyse üç yıl boyunca maske kullanılan Japonya'da maske kullanımı kaldırıldıktan sonra çok sayıda insanın gülümsemeyi yeniden öğrenmek için uzmanlara başvurduğu belirtildi

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  • Japonya'da maske kullanımı kalktı: "Gülümseme eğitimi" başladı

    Pandemi sebebiyle neredeyse üç yıl boyunca maske kullanımı zorunlu olan Japonya'da maske zorunluluğu kaldırıldı.
  • Japonya'da maske kullanımı kalktı: "Gülümseme eğitimi" başladı

    The Guardian'ın haberine göre, maske kullanımının kaldırılmasının ardından çok sayıda Japon gülümsemeyi yeniden öğrenmek için uzmanlara başvurdu.
  • Japonya'da maske kullanımı kalktı: "Gülümseme eğitimi" başladı

    Maske zorunluluğunun kaldırılmasının ardından pek çok kişi yüzünü kapatmadan hayata uyum sağlamakta zorlandığını hatta gülümsemeyi unuttuklarını itiraf etti.
  • Japonya'da maske kullanımı kalktı: "Gülümseme eğitimi" başladı

    "Gülümseme eğitimi" şirketi Egaoiku'nun koçu Keiko Kawano, "Maske takmanın zorunluluk haline gelmesiyle, insanların gülümsemek için daha az fırsatı oldu ve giderek daha fazla insan bu konuda bir kompleks geliştirdi" dedi.

     
  • Japonya'da maske kullanımı kalktı: "Gülümseme eğitimi" başladı

    Kawano, "Yüz kaslarını hareket ettirmek ve gevşetmek, iyi bir gülüşün anahtarıdır. İnsanların fiziksel ve zihinsel sağlıkları için bilinçli olarak gülümsemelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.
  • Japonya'da maske kullanımı kalktı: "Gülümseme eğitimi" başladı

    Egaoiku, Şubat ayından bu yana gülümseme eğitimine başvuranların sayısının 4,5 kat arttığını bildirdi.
  • Japonya'da maske kullanımı kalktı: "Gülümseme eğitimi" başladı

    Katılımcılardan biri olan 79 yaşındaki Akiko Takizawa, gülümseme koçunun yardımıyla maske öncesi hayatına geri döneceği için heyecanlı olduğunu söyledi.
  • Japonya'da maske kullanımı kalktı: "Gülümseme eğitimi" başladı

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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