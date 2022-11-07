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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Japonya'da Neriman Özsoy fırtınası! Milli yıldız şov yaptı!

Japonya'ya transfer olan başarılı voleybolculardan Neriman Özsoy, takımının son maçında fırtına estirdi. Özsoy, kaliteli oyunuyla adeta sahada şov yaptı.

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  • Japonya'da Neriman Özsoy fırtınası! Milli yıldız şov yaptı!

    Japonya'ya transfer olan milli voleybolcu Neriman Özsoy, geçtiğimiz gün takımının oynadığı maçta gösterdiği başarılı performans ile yıldız isim oldu.
  • Japonya'da Neriman Özsoy fırtınası! Milli yıldız şov yaptı!

    Neriman'ın takımı Denso Airybee bir sonraki maçta Tuğba Şenoğlu İvegin'in takımı Kurobe ile karşılaşacak.
  • Japonya'da Neriman Özsoy fırtınası! Milli yıldız şov yaptı!

    EN İYİ SMAÇÖR SEÇİLDİ

    Brezilya'nın Minas Kadın Voleybol Takımı formasıyla şampiyonluğu yaşayan Neriman, Brezilya'da en iyi smaçör ödülünü almaya hak kazandı.
  • Japonya'da Neriman Özsoy fırtınası! Milli yıldız şov yaptı!

    Geçmişte Japonya’da üç sezon Toyota Auto Body Queenseis, bir sezon da NEC Red Rockets takımında forma giyen başarılı sporcu Neriman Özsoy, tekrar Japonya'ya geri döndü.
  • Japonya'da Neriman Özsoy fırtınası! Milli yıldız şov yaptı!

    SEZON KÖTÜ BAŞLADI

    Neriman Özsoy'un takımı Denso Airybee, ligin ilk mücadelesinde galibiyet alamadı. İlk maçını 3-2 kaybeden Airybee, ikinci maçından da 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bir önceki maçta Hitachi'ye 3-1 mağlup olan Airybee dördüncü maçta galibiyeti aldı.
  • Japonya'da Neriman Özsoy fırtınası! Milli yıldız şov yaptı!

    SEZONUN İLK GALİBİYETİ GELDİ

    Japon ekibi maçı 25-17, 23-25, 26-28, 25-16, 15-13 setlerle 3-2 kazandı ve sezonun ilk galibiyetini almış oldu!
  • Japonya'da Neriman Özsoy fırtınası! Milli yıldız şov yaptı!
  • Japonya'da Neriman Özsoy fırtınası! Milli yıldız şov yaptı!
  • Japonya'da Neriman Özsoy fırtınası! Milli yıldız şov yaptı!

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