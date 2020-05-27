Japonya'da OHAL sonrası

AA

Başbakan Abe Şinzo, iyileştirilen sağlık sistemi ve vaka artış hızının hedeflenen düşüşü yakalamasıyla, OHAL uygulamasını hafta başında sonlandırdığını açıkladı.

Mevcut katı kısıtlamaların sürmesinin günlük hayatı tamamen sekteye uğratabileceğine vurgu yapan Abe, bundan sonra tedbirleri elden bırakmayarak çalışma ve sosyal hayatı idame ettirmek zorunda olduklarını söyledi.

- Seyahat, spor, gece kulüpleri

Hükümetin sosyal ve ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılması için hazırladığı yol haritasında normale dönüş kademeli bir plan dahilinde gerçekleşecek.

Ay sonuna dek eyaletler arası seyahatlerden kaçınılması, 18 Haziran'a dek Hokkaido ile başkent ve çevresindeki eyaletlere giderken ekstra tedbirler alınması isteniyor.

Profesyonel beyzbol ve basketbol ligleri 19 Haziran'da seyircisiz başlayacak ve ağustosa kadar seyirciler kademeli kabul edilecek.

Spor salonları haziran başında sınırlı müşteriyle hizmete açılacak. Canlı müzik yapan mekanlarla gece klüpleri ise haziran sonunda hizmet vermeye başlayacak.

Hükümet, üç hafta aralıklarla vaka oranlarını ve bölgelerdeki ikinci dalga risklerini ölçerek sosyoekonomik kısıtlamaları giderek hafifletecek.

- Müşteri sınırı, maske, uzaktan çalışma

Yeni normale dönüş planında yeme-içme, turizm ve ulaşım sektörlerine tavsiyeler de yer alıyor.

Japonya İş Federasyonu (Keidanren),bünyesindeki firmalara, işe gidişlerden kaçınmalarını ve uzaktan, esnek saatlerle ve haftada 4 gün çalışma yönteminin uygulanmasını teklif etti.

Restoran dernekleri, mekanlarda müşterilerin karşılıklı oturmamalarını ve masalar arasında bir metre mesafe bırakılmasını ve müşteri sayısının sınırlanmasını tavsiye etti.

Otelcilik sektöründe faaliyet gösteren dernekler de personelin, müşterilere odaya kadar eşlik etmemeleri ve uzaktan yönlendirme yapmaları uyarısında bulundu.

Raylı taşımacılık dernekleri de yolcuların maske takması ve düzenli havalandırma için vagon pencerelerinin açık tutulması çağrısı yaptı.

- Tokyo'da 3 faz

Ülke ekonomisinin kalbi Tokyo metropolünde, valiliğin iki haftada bir yapacağı durum değerlendirmesiyle sürdürülebilirliliğini kontrol edeceği 3 aşamalı geçiş uygulanacak.

Bu süreçte müze, kütüphane, tiyatro, sinema ve eğitim merkezlerinin ilk ve ikinci aşamada yeniden açılması planlanıyor.

Üçüncü aşamaya geçilmesiyle eğlence merkezleriyle lunaparkların hizmete başlamasına, restoran ve barların ise gece yarısına dek müşteri kabul etmesine izin verilecek.

Tokyo Valiliğine bağlı okullarda, öğrenciler dönüşümlü olarak ya sınıflarında ya da uzaktan eğitimle derslerine girecek.

Uzaktan eğitim alan öğrencilerin sayısı kademeli azaltılarak, sınıflara tam dönüş sağlanacak.

Aşamalar arasında geçiş için bir hafta boyunca günlük ortalama 20'den az vaka yaşanması ve önceki haftanın vaka sayısının altına düşülmesi şartları aranacak.

Tokyo'daki Rainbow köprüsü, günlük vaka hedeflerine ulaşıldığında gökkuşağı renklerine, vaka sayısının yükselmesi halinde ise uyarı için kırmızı renge bürünecek.

- OHAL kademeli uygulandı

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da ülke genelinde uygulanan OHAL'in, 6 Mayıs'ta ay sonuna dek uygulanmasına karar verilmişti.

OHAL, iyileştirilen sağlık şartları ve vaka artış hızının düşmesiyle 14 Mayıs'ta 39 eyalette, 21 Mayıs'ta Osaka, Kyoto ve Hyogo'da, pazartesi de Tokyo ve çevresindeki Çiba, Kanagawa, Saitama ile kuzeydeki Hokkaido'da kaldırıldı.