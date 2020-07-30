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Japonya'da restoranda gaz sıkışması sonucu patlama: 1 ölü, 17 yaralı

Japonya’nın Fukuşima eyaletinde bir restoranda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Japonya'da restoranda gaz sıkışması sonucu patlama: 1 ölü, 17 yaralı
AA

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Kooriyama şehrinde "Shabu Shabu Onyasa" tarzı bir restoranda gaz sıkışması sonucu şiddetli patlama oldu.

Çevredeki mesken, mağaza ve işletmelerin zarar gördüğü patlama sonrası eyalet polisi ve itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

Medya kuruluşlarınca patlama sonrası havadan çekilen görüntülerde restoranın tamamına yakınının yandığı, sadece demir iskeletinin ayakta kaldığı görüldü.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Restorasyonu devam eden ve bu nedenle kapalı olan restoranın yarın açılışının yapılmasının planlandığı kaydedildi.

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