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OHAL'in kalktığı Japonya'da 'Seyahate Çık' kampanyası: Tatile çıkacaklara 20 bin yenlik finansal destek

Japonya hükümeti, koronavirüs salgınının etkilediği turizm sektörünü canlandırmak için ülke içinde tatile çıkacaklara günlük 20 bin yen değerinde finansal destek sağlayacağını açıkladı. Japonya Başbakanı Abe Şinzo hükümeti, "Seyahate Çık" kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Japonya
AA

Japonya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilediği turizm sektörünü canlandırmak için ülke içinde tatile çıkacaklara günlük 20 bin yen (185 dolar) değerinde finansal destek sağlayacak.

Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Abe Şinzo hükümeti, Kovid-19'un büyük çapta etkilediği turizme can suyu niteliğinde başlatılan "Seyahate Çık" kampanyasının detaylarını açıkladı.

Temmuz sonu gibi başlatılması planlanan 1,35 trilyon yen (12,5 milyar dolar) hacmindeki proje, Japon turizm acentelerinden ya da geleneksel "ryokan" otellerinden yapılacak seyahat rezervasyonlarını kapsayacak.

Buna göre, kişi başına verilecek günlük 20 bin yen sübvansiyon desteği, konaklama iskontosu, yakın mağaza ve restoranlarda kullanılacak indirim kuponlarıyla seyahat masraflarının yarısı karşılanacak.

Hükümet, turizm sektörüne can suyu sağlamayı hedeflerken, kampanya ülke dışından Japonya'ya gelecek turistlerin seyahat ücretlerini kapsamayacak.

Japonya'da evden çalışma ve eyaletler arası gereksiz seyahatlerin durdurulması çağrılarının yapıldığı salgın sürecinde ülke turizmi durma noktasına geldi.

Salgında 100'ün üzerinde ülkeye giriş yasağı uygulanmasıyla Tokyo Olimpiyatlarının 2021 yazına ertelenmesiyle sektör hacmi büyük bir daralma yaşadı.

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