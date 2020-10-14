Japonya'da taksi şoförleri Kovid-19 salgınında yaşadıkları gelir kaybını telafi etmeyi umuyor

AA

Japonya'da yoğun insan hareketliliğinin olduğu sokak ve caddelerde yaşanan ticari canlılık Kovid-19 nedeniyle meydana gelen ekonomik daralma nedeniyle yerini durgunluğa bıraktı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çalışmanın yaygın hale geldiği ülkede bu durgunluk taksi firmalarının gelirlerine olumsuz yansıdı.

Gelirlerinde yüzde 70'e varan düşüş yaşayan şoförler, umudunu düşük seyreden vaka oranlarına, aşı projelerine ve gelecek yaza ertelenen olimpiyat oyunlarına bağlıyor.

Tokyo’nun Adaçi ilçesindeki bir taksi firmasının müdür yardımcısı Saito Akira, piyasanın gidişatıyla ilgili AA muhabirlerine değerlendirmede bulundu.

Saito, firma olarak tedbirler kapsamında tüm araçlara, yolcu ve şoför koltukları arasına şeffaf branda ile araç içi hijyene yönelik antibakteriyel sprey yerleştirildiğini söyledi.

Salgında yolcu sayılarının büyük ölçüde düştüğünü kaydeden Saito, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarının ertelenmesinin yabancı müşteri beklentisini düşürdüğüne dikkati çekti.

Saito, "Salgın şartlarında firma gelirimiz yüzde 70 düştü. Olimpiyatların ertelenmesi moralimizi bozdu. Pandemi psikolojisinin etkisi nedeniyle yurt dışından müşteri gelmiyor." dedi.

Dünya genelinden büyük turnuva ve müsabakalar için gelen turistler ile ülke çapından bir araya gelen yerli turist potansiyeline işaret eden Saito, yaz mevsimine kadar gelir kaybını telafi edeceklerine inandıklarını söyledi.

Kovid-19 salgınında birinci dalga endişesinin sona erdiğini ve uluslararası kabul gören Kovid-19 aşılarının üretilmesiyle salgının yavaşlayacağını belirten Saito, "Aşı gelirse normalleşmeye dönük umutlar yeşerir." diye konuştu.

Saito, "Amerika ve Brezilya gibi dünyadaki vaka oranlarına bakıldığında, Japonya’da durum düzeliyor gibi bir hava var. Japonlar olarak olimpiyatları mutlaka düzenlemek istiyoruz ancak bu zor olabilir." ifadelerini kullandı.

- "Müşteri geri dönüyor"

Firma bünyesindeki taksi şoförü Nakamura Junya da Japon halkının salgın boyunca temizlik ürünlerini sık tüketmesi ve maskeyi yaygın şekilde kullanmasının ülke çapında vaka oranlarının düşük seyretmesinde etkili olduğu görüşünü paylaştı.

Nakamura, mesai başlangıcında gargara yoluyla boğaz bölgelerindeki muhtemel bakterileri temizlediklerini, sabah da firma otoparkından teslim aldıkları araçlarının içlerini temizlediklerini söyledi.

Mart-mayıs arası yaklaşık 60 gün süren olağanüstü hal (OHAL) uygulamasında hükümet tarafından yapılan "evde kal" çağrılarını anımsatan Nakamura, bu süreçte Japon halkının dışarı pek çıkmadığını ve taksi kullanmaktan uzaklaştığını belirtti.

Nakamura, kar payı üzerinden çalıştıkları firma bünyesinde OHAL sürecinde gelirlerinin çok olumsuz etkilendiğini belirterek "Salgında müşteri azaldı. Şoförlerin gelirleri yarı yarıya düştü." dedi.

Kenar mahallelerde müşteri bulamayan taksi şoförlerinin şehir merkezine yöneldiğini kaydeden Nakamura, "Merkezdeki taksi yoğunluğu arttı. Müşteri bulamayan taksi çoğaldı. Kademeli olarak müşteri geri dönüyor ancak henüz potansiyelin tamamı dönmedi.” dedi.

Taksi şoförü Mine Yuka da müşterilerin azar azar geri döndüğünü ancak eski müşteri potansiyelinin yakalanmasının zor olduğunu belirtti.

Ağustostan beri taksicilere verilen "çalışmama tazminatı"nı anımsatan Mine, "Devletin şoförlere desteği kasımdan sonra bitiyor. Sonrası ne olur, endişeleniyoruz." ifadelerini kullandı.