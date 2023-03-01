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Japonya'da yenidoğan sayısında rekor düşüş: İlk kez 800 binin altına indi

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı 2022 yılında yenidoğan sayısında rekor düşüş yaşandığı belirterek, ilk kez 800 bin seviyesinin altına indiğini açıkladı

Japonya'da yenidoğan sayısında rekor düşüş: İlk kez 800 binin altına indi
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AA

Japonya'da 2022 yılında yenidoğan sayısı rekor düşüşle ilk kez 800 bin seviyesinin altına indi.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) yıllık bazda doğum, vefat ve evlilik oranlarını güncelledi.

Buna göre bu yıl Ocak-Aralık 2022'de yenidoğan sayısı, geçen yıla kıyasla yüzde 5,1 düşüşle 799 bin 728'e geriledi.

Söz konusu oran, doğum verilerinin resmen arşivlenmeye başladığı 1899'dan beri en düşük seviye olarak kayda geçti.

MHLW'nin 2017 tahminine göre, Japonya'da yıllık yenidoğan sayısının 2033'te 800 binin altına inmesi bekleniyordu.

Ülke geneli 2021 yılı yenidoğan sayısı ise 2020 yılına kıyasla 29 bin 231 düşerek 811 bin 604'e gerilemişti.

Verilere göre Japonya'da 1973'te 2,09 milyon olan yenidoğan sayısı 1984'te 1,5 milyona, 2016'da ise 1 milyonun altına inmişti.

125 milyon nüfusa sahip Japonya'da hükümetin, hızla yaşlanan nüfusa karşı önlemleri artırması gerektiği belirtiliyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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